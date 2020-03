Tous les fragments de cellules de vie – Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps regorge de collectibles. Parmi eux, les Fragments de cellules de vie sont sans doute parmi les plus utiles, puisqu’ils permettent d’augmenter la vie maximale d’Ori. Pour qu’Ori obtienne un point de vie supplémentaire, il faut réunir deux fragments. Voici comment tous les trouver.

Où trouver les fragments de cellules de vie dans Ori and the Will of the Wisps ?

Voici la liste des différents endroits où trouver ces cellules. Vous trouverez des screenshots de la carte à l’endroit où il est possible d’en récupérer un. Suivez les pointillés jusqu’à la position d’Ori pour trouver les cellules.

Notez que pour certaines cellules, il est nécessaire d’avancer dans l’histoire et dans l’obtention des pouvoirs pour les trouver. Il est donc recommander d’acheter rapidement le Marteau Spirituel pour débloquer des endroits sur la carte, et de récupérer la capacité d’Ori à se mouvoir dans le sable. Le Triple saut est également utile, tout comme la Projection.

Marais de Mornonde

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 4

Fragment 5

Caverne de Kwolok

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Clairières de la Source

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 4

La Source

Fragment 1

Fragment 2

Bassins de Luma

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Tréfonds de Fongesylve

Fragment 1 : Veillez à battre le boss de la zone avant de le récupérer ou à avoir la capacité Lueur pour plus de facilité.

Fragment 2

Territoire de Baur

Fragment 1 : Nécessite la capacité pour creuser dans le sable/neige.

Étendues Tourmentées

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3 : Nécessite la capacité pour creuser dans le sable/neige.

Fragment 4 : Nécessite la capacité pour creuser dans le sable/neige.

Fin-du-Saule

Fragment 1 : Pour récupérer ce fragment, il suffit de suivre les liens entre le portail. Sur la carte ci-dessous, il faut se diriger vers le portail à droite d’Ori pour arriver devant le fragment.

