Réunion de famille – Ori and the Will of the Wisps

Si vous vous rendez aux Clairières de la Source dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez un petit Moki qui vous demandera de prévenir sa famille de le rejoindre ici. Il faudra donc vous rendre dans le Bois du Silence pour accomplir la quête « Réunion de famille ».

Où trouver la famille du Moki dans le Bois du Silence ?

Pour cela, rendez-vous à l’endroit où vous avez trouvé la quête « Le gardien de l’arbre« , en plein cœur du Bois du Silence. Un peu plus loin à sa gauche, vous trouverez en contrebas une petite cabane suspendue.

Pénétrez à l’intérieur pour voir le triste sort de la famille de Moki. Prenez alors la poupée pétrifiée dans la cabane avant d’aller la rapporter en tant que dernier souvenir au pauvre Moki.

