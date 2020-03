Tous les fragments de cellules d’énergie – Ori and the Will of the Wisps

Si vous avez déjà arpenté la carte de Ori and the Will of the Wisps dans tous les sens à la recherche des cellules de vie, vous avez certainement envie de retrouver également les cellules d’énergie.

Où trouver les cellules d’énergie dans Ori and the Will of the Wisps ?

Ces cellules permettent d’augmenter l’énergie maximale que Ori peut stocker, et qui lui permet de lancer des capacités comme tirer à l’arc, des boules de feu, ou encore invoquer une lance. Comme pour les cellules de vie, il faut retrouver deux fragments de cellules de vie pour augmenter l’énergie maximale.

Vous retrouverez ici la position de chaque fragment dans toutes les zones du jeu. Pour les trouver, vous pouvez suivre le chemin en pointillé indiqué par le screen de la map à chaque fragment. Nous détaillerons quelque peu si cela est nécessaire pour certaines cellules.

Marais de Mornonde

Fragment 1

Fragment 2 : Le fragment se trouver près de l’arbre qui donne accès à l’arc spirituel. Il faut tirer sur le point bleu en haut de l’arbre pour que le puits à droite monte. Montez dans le puits et attendez qu’il redescende pour trouver le fragment.

Fragment 3

Fragment 4

Fragment 5

Fragment 6

Caverne de Kwolok

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 4

Clairières de la Source

Fragment 1

Fragment 2 : Le fragment se trouve à l’intérieur d’une maison de Moki, ce qui veut dire qu’il faut construire des habitations dans le village pour le trouver.

La Source

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 4 : Nécessite d’avoir la capacité qui permet à Ori de foncer dans l’eau afin de briser le mur en bois qui recouvre le fragment.

Bassins de Luma

Fragment 1

Fragment 2

Tréfonds de Fongesylve

Fragment 1 : Veillez à battre le boss de la zone avant de le récupérer ou à avoir la capacité Lueur pour plus de facilité.

Fragment 2 : Veillez à battre le boss de la zone avant de le récupérer ou à avoir la capacité Lueur pour plus de facilité.

Étendues Tourmentées

Fragment 1 : Nécessite la capacité pour creuser dans le sable/neige.

Fragment 2 : Nécessite la capacité pour creuser dans le sable/neige.

Fragment 3

Ruines d’Âprevent

Fragment 1 : Accessible seulement après avoir échappé au boss de la zone. Nécessite de s’engouffrer dans le sable, dans la partie droite visible sur le premier screen.

