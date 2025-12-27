Les 30 jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer en 2025

Du décorticage des moindres secrets d’un étrange manoir à des périples médiévaux haletants, en passant par des ascensions entre amis remplis de rires et de larmes, 2025 nous a permis de découvrir de nombreux jeux vidéo de bonne, très bonne, voire d’excellente qualité. Afin de vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons un article répertoriant les « trente » qui ont le plus marqué les esprits sur PC et/ou consoles, tous genres confondus. Comme toujours, cette sélection est entièrement subjective, non exhaustive et, pour l’occasion, la liste ci-dessous a été hiérarchisée en fonction des dates de lancement de chaque titre (à quelques exceptions près). Bonne lecture à toutes et à tous !

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Développeur/éditeur : Jump Over the Age / Fellow Traveller

: Jump Over the Age / Fellow Traveller Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

Près de trois ans après le succès rencontré par Citizen Sleeper, Jump Over the Age et Fellow Traveller nous ont gratifié d’une nouvelle pépite avec Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Reprenant, tout en améliorant, les codes qui ont fait le charme du premier opus de la franchise axée RPG narratif, cette suite nous met encore une fois dans la peau d’un Dormeur, une sorte d’automate animé par une conscience humaine, au sein d’un univers Sci-Fi/cyberpunk. Cherchant à se bâtir un avenir au sein de la Ceinture Astrale, un coin de la galaxie regorgeant d’opportunités, de mystères et de dangers, à nous de l’aider à y parvenir en constituant et gérant notre propre équipage, ainsi qu’en prenant les meilleures décisions possibles en cours de route. Et bien entendu, une flopée de jets de dés sont de la partie pour faciliter notre progression… ou nous mettre des bâtons dans les roues.

Si le titre vous intéresse mais que vous avez renoncé à l’acheter à cause de l’absence de localisation française à sa sortie, notez qu’il prend justement en charge la langue de Molière depuis le 29 octobre dernier.

Kingdom Come: Deliverance II

Développeur/éditeur : Warhorse Studios / Deep Silver

: Warhorse Studios / Deep Silver Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Très attendu au tournant par celles et ceux ayant apprécié son premier épisode, et ce malgré le lancement particulièrement chaotique auquel il a été confronté, Kingdom Come: Deliverance II n’a pas déçu lors de sa commercialisation début février. Certes, le RPG en vue subjective de Warhorse Studios n’était pas parfait non plus mais ça ne l’a pas empêché de se vendre à plusieurs millions d’exemplaires en moins d’un an seulement. Assumant pleinement ses ambitions, le réalisme de son expérience de jeu, et l’aspect immersif de son univers médiéval, cette suite poursuit le périple d’Henry de Skalice dans la Tchéquie du 15ème siècle. Toujours déterminé à venger l’assassinat de ses parents, le jeune homme doit trouver sa place au cœur d’une Bohême consumée par les intrigues politiques, les luttes de pouvoir et les guerres. Un voyage semé d’embûches dont les événements évoluent constamment en fonction des choix que nous faisons en cours de partie.

En plus d’embarquer un contenu de base conséquent, la production tchèque a eu droit à trois DLC narratifs payants depuis sa sortie. Brushes with Death, le premier, nous invite à prêter main-forte à un peintre excentrique au passé nébuleux. Dans Legacy of the Forge, nous sommes conviés à rentrer à Kuttenberg, en vue de revendiquer l’héritage du père d’Henry par le biais de la reprise de la forge familiale. Quant à Mysteria Ecclesiae, il nous plonge dans une quête visant à percer les origines d’une violente épidémie touchant le monastère reculé de Sedlec.

Split Fiction

Développeur/éditeur : Hazelight / Electronic Arts

: Hazelight / Electronic Arts Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

En 2025, Hazelight a confirmé son statut de studio référence dans le secteur des jeux coopératifs avec Split Fiction. Tout aussi fun, original et marquant qu’It Takes Two, bien qu’un peu moins surprenant que celui-ci il est vrai, ce jeu d’action et d’aventure nous propose de suivre le récit commun de Zoé Foster et Mio Hudson, deux jeunes femmes souhaitant vivre de leur métier d’auteure pour des raisons différentes. Bonne nouvelle, la maison d’édition Rader Publishing a mis au point une technologie qui doit les aider à atteindre ce but et les invite à la tester. Malheureusement, une fois sur place, l’expérience tourne au vinaigre, au point que le duo se retrouve piégé à l’intérieur de la machine créée par la société. Pour espérer s’en tirer en un seul morceau, nos deux protagonistes n’ont donc d’autre solution que de s’allier, ce qui les amènera notamment à apprendre à se connaitre par l’intermédiaire de leurs univers de prédilection respectifs : la fantasy pour Zoé et la science-fiction pour Mio.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Développeur/éditeur : Monolith Soft / Nintendo

: Monolith Soft / Nintendo Plateformes : Nintendo Switch

Une décennie après avoir marqué les esprits des possesseurs de la Wii U, Xenoblade Chronicles X s’est ouvert à un public bien plus large par l’intermédiaire de sa Definitive Edition lancée sur Switch en mars. Vendue comme un remaster offrant des améliorations graphiques, ergonomiques, et ajoutant du contenu scénaristique inédit à l’œuvre d’origine, cette version nous fait incarner un membre de l’organisation BLADE en l’an 2054. Entièrement personnalisable, votre avatar aura pour mission d’assurer la survie de l’humanité présente à bord de « La Grande Blanche », un vaisseau spatial qui s’est écrasé sur une planète inconnue du nom de Mira.

Dans ce but, nous devons explorer le vaste monde ouvert qui nous entoure sous ses traits. Un objectif que diverses menaces tenteront de nous empêcher d’atteindre. Heureusement, nous pouvons compter sur nos SKELLS, de puissants méchas, et le soutien de plusieurs PNJ pour venir à bout des défis qui nous attendent. De plus, des quêtes coopératives jusqu’à 4 joueurs en ligne, ainsi que des « raids » à 32 joueurs en ligne, sont de la partie. Précision importante, ces fonctionnalités sont accessibles uniquement pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Assassin’s Creed Shadows

Développeur/éditeur : Ubisoft Québec / Ubisoft

: Ubisoft Québec / Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

Nous aurions pu mettre en avant The Rogue Prince of Persia ou Anno 117: Pax Romana dans cet article mais, après mûre réflexion, nous avons décidé que, s’il y a bien une production Ubisoft qu’il ne fallait pas manquer cette année, c’est Assassin’s Creed Shadows. En effet, même s’il est loin d’être parfait, ce nouvel opus de la franchise AC vaut vraiment le coup d’être joué, ne serait-ce que pour le charme dégagé par son monde ouvert organique, évoluant au rythme des saisons, et sa capacité à nous confronter à une formule orientée action-RPG toujours très étoffée, tout en étant plus digeste que par le passé.

Se déroulant à l’époque du Japon féodal, nous y suivons l’épopée commune de Naoe, une ninja, et Yasuke, un samouraï. Ensemble, ils se fixent pour objectif de localiser et éliminer les dangereux membres du Shinbakufu, un groupe composé d’élites de la société semant le chaos à travers le pays. Pour y arriver, nous avons souvent le choix entre faire preuve de discrétion, avec Naoe, ou user de la force brute, en contrôlant Yasuke. Et si le contenu de base ne vous suffit pas, sachez qu’un DLC, intitulé Traque sur Awaji, ajoute une dizaine d’heures de jeu pendant lesquelles le duo se rend sur l’île d’Awaji en vue de mettre un terme aux sombres desseins de la faction Sanzoku Ippa.

Blue Prince

Développeur/éditeur : Dogubomb / Raw Fury

: Dogubomb / Raw Fury Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Commercialisé en avril, Blue Prince prouve une énième fois qu’une production indépendante peut être capable de rivaliser avec les plus gros AAA du marché vidéoludique. Imaginé par le studio californien Dogubomb pendant les huit dernières années, ce jeu d’aventure nous met dans la peau de Simon, un jeune homme héritant du domaine de Mont Holly et ayant pour mission d’y trouver la mystérieuse chambre 46. Un but qui parait simple à atteindre en apparence sauf que, chaque jour, l’agencement de la demeure se réinitialise. Outre cette dimension « génération procédurale », chaque run nous réserve son lot d’énigmes, de surprises, et potentiellement de révélations, le tout à notre rythme. Fascinant, ingénieux et unique, ce titre est une pure pépite qui ne souffre véritablement que d’un seul défaut : il n’est disponible qu’en anglais.

Clair Obscur: Expedition 33

Développeur/éditeur : Sandfall Interactive / Kepler Interactive

: Sandfall Interactive / Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Considéré par beaucoup de joueurs et de joueuses comme un chef-d’œuvre, Clair Obscur: Expedition 33 est un excellent RPG au tour par tour chapeauté par la modeste entreprise montpelliéraine Sandfall Interactive, avec l’aide de Kepler Interactive à l’édition. Prenant place dans un monde à la fois envoûtant et cruel porté par une direction artistique et des musiques sublimes, il nous plonge au cœur du récit de Gustave, Maelle, Lune et Sciel, les quatre membres d’une expédition qui a quitté la ville de Lumière afin d’espérer vaincre une Peintresse menaçant de provoquer l’extinction de l’humanité. Une quête dont aucun n’est certain de revenir vivant, le chemin à suivre jusqu’à la créature étant jonché d’ennemis divers et variés à affronter. Fort heureusement, nous avons la possibilité d’affuter les caractéristiques et compétences de chaque personnage au cours de ce voyage chargé en émotions.

The Hundred Line: Last Defense Academy

Développeurs/éditeur : Too Kyo Games et Media.Vision / Aniplex

: Too Kyo Games et Media.Vision / Aniplex Plateformes : PC – Nintendo Switch

A défaut de savoir si ce projet a permis, ou non, à Too Kyo Games de se sortir de la situation financière critique dans laquelle il se trouve, The Hundred Line: Last Defense Academy a reçu suffisamment de critiques positives pour figurer dans cette sélection. Fruit notamment du travail collaboratif entre Kazutaka Kodaka (Danganronpa) et Kotaro Uchikoshi (Infinity, Zero Escape, AI: The Somnium Files), ce RPG tactique s’attarde sur l’histoire de Takumi Sumino, un adolescent de Tokyo atterrissant dans une intrigante académie située au milieu de nulle part. Enrôlé aux côtés de quatorze autres élèves dans une sorte d’unité spéciale, il doit participer activement à la défense des lieux pendant 100 jours. Un défi qui nous laisse la possibilité d’en apprendre davantage sur nos compagnons d’armes, ainsi que faire des choix susceptibles d’avoir de lourdes conséquences à court ou long terme.

Attention cependant, aucune traduction française n’est disponible ou même prévue au moment d’écrire ces lignes. En conséquence, un solide niveau de compréhension de l’anglais est requis pour profiter au mieux de l’expérience.

Rune Factory: Guardians of Azuma

Développeur/éditeur : Marvelous

: Marvelous Plateformes : PC – PlayStation 5 (le 13 février 2026) – Xbox Series (le 13 février 2026) – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Renouvelant avec brio les codes d’une saga qui commençait un peu à être en perdition ces dernières années, Rune Factory: Guardians of Azuma est à la fois un action-RPG et une simulation de vie et d’agriculture qui plaira à celles et ceux qui sont à la recherche d’un titre au contenu dense, à la narration captivante, au gameplay moderne, à la direction artistique colorée et aux romances matures et inclusives. Se déroulant dans un monde inspiré du Japon féodal, Azuma, nous y incarnons un protagoniste masculin ou féminin doté des pouvoirs des danseurs telluriques. En les réveillant et apprenant à les maitriser, nous pourrons venir en aide aux peuples des régions environnantes dont le quotidien est sans cesse bouleversé par une menace appelée « la Souillure ».

Elden Ring Nightreign

Développeur/éditeur : FromSoftware / Bandai Namco

: FromSoftware / Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Prenant place dans le même univers qu’Elden Ring, tout en axant son expérience de jeu sur la coopération plutôt que le solo, Elden Ring Nightreign a réussi à convaincre la critique et le public malgré les réserves qui ont accompagné les derniers mois de sa production, de son annonce aux Game Awards 2024 à son lancement fin mai. Sous les traits d’un Nocturne, un héros possédant un style de combat et des capacités uniques (Exécuteur, Forban, Gardien…), le but du titre consiste à terrasser les Seigneurs nocturnes de Limveld. Toutefois, avant d’espérer en défier un à la fin de chaque partie, nous devons survivre à deux nuits complètes au cœur de ce territoire accueillant des ennemis et boss à vaincre et sachant surtout que la taille du terrain se réduit au fur et à mesure du déroulement de la run, un peu comme dans un Battle Royale en somme.

Si ça vous intéresse, notez que The Forsaken Hollows, une extension payante intégrant du contenu supplémentaire, est disponible depuis le 4 décembre.

Mario Kart World

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo Switch 2

Commercialisé le même jour que la Nintendo Switch 2, Mario Kart World a rencontré un succès immédiat auprès du grand public. Premier opus en monde ouvert de la série MK, il nous propose de participer à des courses endiablées opposant 24 pilotes, tels que Mario, Luigi, Yoshi, le Roi Boo ou encore la Vache de la Prairie/Ferme Meuh Meuh. En plus du traditionnel mode « Grand Prix », des compétitions baptisées « Survie » nous embarquent dans de grands rallyes où les quatre derniers concurrents en piste sont éliminés à chaque passage de checkpoint, et ce jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul et unique vainqueur. Il est aussi possible de se balader librement à travers l’entièreté du terrain de jeu, afin de relever divers défis annexes ou parce que nous souhaitons simplement passer un moment chill au volant de notre bolide.

PEAK

Développeur/éditeurs : Team PEAK / Aggro Crab et Landfall

: Team PEAK / Aggro Crab et Landfall Plateforme : PC

Autre production coopérative ayant marqué les esprits cette année, PEAK nous demande d’atteindre le point culminant d’une montagne présente sur une mystérieuse île où nous nous sommes crashés. Et autant le dire tout de suite, cette tâche est particulièrement ardue puisqu’il existe de multiples façons d’aller au bout et que chaque biome que nous arpentons possède ses propres spécificités et dangers. Une entraide constante avec nos camarades est donc indispensable pour espérer réussir cette ascension et, qui dit escalade entre amis, promet forcément de passer des moments amusants à leurs côtés. Autre précision intéressante, si le gameplay est avant tout pensé pour jouer à plusieurs, un mode solo hors-ligne est également de la partie.

Death Stranding 2: On the Beach

Développeur/éditeur : Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment

: Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

Les œuvres si originales et singulières imaginées par Hideo Kojima et son studio font toujours autant parler en 2025, en bien comme en mal, et Death Stranding 2: On the Beach n’a pas échappé à cette règle. Se déroulant environ onze mois après les événements narrés dans le premier épisode sorti fin 2019, ce jeu d’action et d’aventure nous met à nouveau dans la peau de ce cher Sam Porter Bridges, qui est toujours incarné avec brio par l’acteur américain Norman Reedus pour l’occasion (Daryl Dixon dans la série TV The Walking Dead). Alors qu’il tente de mener une vie paisible aux côtés de la petite Lou, le bébé qui l’a accompagné lors de ses précédentes escapades, celui-ci est contraint de repartir effectuer moultes livraisons en vue d’étendre le réseau chiral à davantage de régions du globe. Un long voyage qui le conduit notamment à explorer le Mexique et l’Australie, tout en faisant face à différents dangers anciens et inédits.

Donkey Kong Bananza

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo Switch 2

Signant enfin le retour de Donkey Kong dans un vrai nouveau jeu d’action et d’aventure en 3D, Donkey Kong Bananza est la dernière production vidéoludique conçue par les développeurs de l’excellent Super Mario Odyssey (2017). En compagnie de DK et d’une version adolescente de Pauline, elle nous invite à arpenter les profondeurs d’une planète dans l’optique d’atteindre son cœur, lieu censé être capable d’accorder des vœux. Problème, la Void Company convoite aussi cette précieuse récompense. Pour y arriver avant elle, nous devons explorer et casser intelligemment des pans de strate susceptibles de dissimuler notamment des cristaux de Banandium, une ressource indispensable à notre progression. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un titre misant à fond sur un gameplay destructible de l’environnement qui nous entoure, ce qui ne l’empêche pas de se montrer plus amusant, inventif et inspiré qu’il n’y parait.

Si la durée de vie initiale de l’expérience ne vous suffit pas, sachez qu’un DLC payant est disponible depuis quelques mois. Sobrement intitulé « Île de DK et Course aux émeraudes« , il nous offre l’opportunité de parcourir l’île paradisiaque et tropicale de Donkey Kong, tout en ayant accès à des « Courses aux émeraudes », des événements nous demandant de récupérer un maximum d’émeraudes dans un temps limité.

Sword of the Sea

Développeur/éditeur : Giant Squid

: Giant Squid Plateformes : PC – PlayStation 5

Fondé en 2013 par Matt Nava (Journey), Giant Squid (Abzû, The Pathless) s’est illustré cette année par le biais du jeu d’aventure contemplatif Sword of the Sea. Porté essentiellement par sa splendide direction artistique et la bande-son onirique composée par l’artiste américain Austin Wintory, il nous laisse contrôler le Spectre, un personnage qui est ressuscité afin de « restaurer » l’océan enseveli sous la terre d’une bien étrange planète. Pour y parvenir, c’est simple, il faut simplement se laisser glisser avec notre Aéroépée sur le sable et les eaux, tout en observant la faune marine reprendre la place qui lui revient de droit et jusqu’à atteindre une montagne surmontée d’une structure pyramidale et d’une gigantesque tour. Une expérience idéale pour se libérer l’esprit.

SHINOBI: Art of Vengeance

Développeur/éditeur : Lizardcube / SEGA

: Lizardcube / SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Marquant le retour sur le devant de la scène d’une licence dont l’âge d’or remonte aux années 80 et 90, SHINOBI: Art of Vengeance est la dernière pépite du petit studio parisien Lizardcube (Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap). Digne des meilleurs opus de la saga nippone selon pas mal de joueurs et de joueuses, cet action-platformer en 2D nous invite à suivre la quête de vengeance de Joe Musashi, un maitre des arts ninja déterminé à braver tous les dangers dans le but d’éliminer les personnes responsables d’avoir réduit en cendres son village et transformé les habitants en pierre. Usage d’un katana ou de kunai, maitrise de nos compétences de Ninjutsu et Ninpô… à nous de faire appel aux techniques adéquates pour franchir les divers obstacles présents sur notre route, le tout en parcourant de somptueux décors dessinés à la main.

Hollow Knight: Silksong

Développeur/éditeur : Team Cherry

: Team Cherry Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Voir Hollow Knight: Silksong débarquer sur PC et consoles cette année nous semblait encore inenvisageable il y a quelques mois. Pourtant, la suite tant attendue du Metroidvania commercialisé en 2017 a surpris tout le monde en sortant pendant la rentrée. Mettant en scène la redoutable, rapide et agile Hornet, elle nous fixe comme principal objectif d’atteindre le sommet de la citadelle étincelante de Pharloom, un royaume déchu et maudit peuplé d’insectes. Dans cette optique, nous devons explorer les moindres recoins des biomes alentours, ce qui nous permet à terme d’étoffer nos aptitudes au combat et débloquer et améliorer nos compétences en terrassant un bestiaire dense et varié d’ennemis et boss. Toutefois, restez vigilants en permanence car, même en ayant passé des dizaines et des dizaines d’heures sur Hollow Knight, c’est une épopée difficile (mais jamais injuste !) qui vous tend les bras.

Trails in the Sky 1st Chapter

Développeur/éditeurs : Falcom / Falcom et GungHo Online Entertainment

: Falcom / Falcom et GungHo Online Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Soucieux d’ouvrir les portes de The Legend of Heroes: Trails à un public un peu plus large, Falcom a décidé d’offrir un remake au tout premier épisode de la saga Trails lancée en 2004. Baptisé Trails in the Sky 1st Chapter, ce J-RPG nous propose de suivre le récit d’Estelle Bright et de son frère adoptif Joshua. Aspirants « Bracers » aux caractères très différents, ils décident de partir explorer le monde de Liberl en long et en large pour tenter de retrouver Cassius, leur père porté disparu. Cependant, leur mission prend une toute autre tournure lorsque le duo est pris au centre d’une terrible conspiration menaçant l’équilibre du royaume tout entier.

Silent Hill f

Développeur/éditeur : NeoBards Entertainment / Konami

: NeoBards Entertainment / Konami Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Pour les fans de jeux d’horreur, Silent Hill f est assurément un titre qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte en 2025. Nous transportant dans les années 60 à Ebisugaoka, une ville fictive japonaise isolée inspirée de Gero (préfecture de Gifu), ce titre nous narre l’histoire angoissante d’Hinako Shimizu, une étudiante autrefois joyeuse et très active qui s’est petit à petit renfermée sur elle-même à cause de parents dysfonctionnels et d’une pression sociale trop lourde à supporter. Un jour, alors qu’elle descend la colline menant chez elle pour se rendre en ville, une épaisse brume s’abat sur la région, faisant apparaitre des créatures cauchemardesques dans les environs. Désormais piégée dans ce monde qui ne semble plus être le sien, elle doit s’armer de courage pour espérer s’en échapper.

Outre une écriture fidèle à la série de Konami et une ambiance immersive et terrifiante à souhait, cet opus requiert d’en venir à bout plusieurs fois si nous voulons en percer tous les secrets et débloquer les cinq dénouements différents imaginés par NeoBards Entertainment.

Sonic Racing: CrossWorlds

Développeur/éditeur : Sonic Team / SEGA

: Sonic Team / SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Quelques mois seulement après la sortie du dernier Mario Kart, Sonic Racing: CrossWorlds s’est invité sur le marché des jeux de course arcade. A défaut de disposer d’un monde ouvert, ce titre nous propose de participer à des courses grisantes pouvant se dérouler sur des tracés classiques pour le genre ou des « CrossWorlds », autrement dit des circuits incluant des portions issues de plusieurs tracés différents. Côté roster, une bonne vingtaine de pilotes sont présents en tant que contenu day one et, si vous estimez que ce n’est pas assez, des personnages supplémentaires, provenant de l’univers du célèbre hérisson bleu ou d’autres franchises vidéoludiques appartenant ou pas à SEGA, sont ajoutés régulièrement sous la forme de DLC gratuits ou payants (Hatsune Miku, Joker de Persona 5, Mega Man, etc.)

Hades II

Développeur/éditeur : Supergiant Games

: Supergiant Games Plateformes : PC – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Nous avions beau savoir que sa version 1.0 était prévue cette année, Hades II a tout de même surpris beaucoup de joueurs et de joueuses en débarquant trois petites semaines après Hollow Knight: Silksong. Suite du rogue-like maintes fois récompensé commercialisé en 2020, nous y incarnons Melinoë, la sœur de Zagreus, devant vaincre le Titan du Temps Cronos et ses légions de monstres qui ont envahi les Enfers et l’Olympe. Au cours de ce périple « die and retry » épique, nous avons la possibilité d’étoffer nos compétences au combat, côtoyer une flopée de personnages anciens et nouveaux, et surtout bénéficier de divers Bienfaits fournis par des divinités telles que Zeus, Héra, Apollon, Hestia ou encore Héphaïstos. Bref, cet opus, c’est Hades en plus grand, plus beau et plus riche, le tout en ne souffrant quasiment d’aucun défaut.

Ghost of Yotei

Développeur/éditeur : Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment

: Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

Cinq ans après avoir imaginé le fort sympathique Ghost of Tsushima, Sucker Punch a encore une fois réussi à séduire la presse et le public avec Ghost of Yōtei. Prenant toujours place au Japon, mais plus de trois siècles après les aventures de Jin Sakai, cet épisode nous met dans la peau d’Atsu, une jeune femme déterminée à se venger du gang des Six de Yōtei responsable de l’assassinat de sa famille. Portée par un gameplay bien huilé, ainsi qu’une ambiance sonore de haute volée, cette traque nous laisse sillonner en long et en large Ezo, l’actuelle Hokkaido, une région au charme unique marquant les esprits autant par sa beauté que par les événements tragiques auxquels elle est confrontée.

Absolum

Développeurs/éditeur : Guard Crush Games, Supamonks et Dotemu / Dotemu

: Guard Crush Games, Supamonks et Dotemu / Dotemu Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

Mixant avec audace et ingéniosité les genres du beat ’em up et du rogue-lite, Absolum est une pépite indépendante signée par le trio français Guard Crush Games, Supamonks et Dotemu. Prenant place dans l’univers original de Talamh, elle nous fait suivre le récit de Galandra, Karl, Brome et Cider, quatre héros et héroïnes rejoignant les forces de l’enchanteresse Uchawi dans le but de libérer le royaume de la tyrannie imposée par le Roi Solei Azra. Une mission ardue qui nécessite de maitriser les caractéristiques et capacités uniques de chaque personnage pour espérer venir à bout des défis placés sur notre route.

Battlefield 6

Développeur/éditeur : Battlefield Studios / Electronic Arts

: Battlefield Studios / Electronic Arts Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Tel un phénix, Battlefield est une licence qui renait toujours de ses cendres, la preuve en est avec Battlefield 6 qui suscite un réel engouement depuis son lancement opéré le 10 octobre 2025 sur PC et consoles. Ayant pourtant la lourde tâche de succéder à Battlefield 2042 qui a été pas mal critiqué, cet épisode redore avec succès le blason de la franchise axée FPS grâce à une Campagne captivante, un gameplay plaisant et soigné, un multijoueur corrigeant les erreurs du passé et des environnements magnifiques dotés d’un grand potentiel de destruction. Que demander de plus ?

Pour celles et ceux qui sont surtout intéressés par ce mode de jeu, la Campagne solo dure environ six heures et nous plonge en 2027, dans une version alternative et fictive du monde tel que nous le connaissons. Sous les traits de plusieurs membres d’une unité spéciale de Marines américains, l’escouade Dague 1-3, nous sommes amenés à affronter la menace de la Pax Armata, une force militaire privée et aux moyens quasiment illimités profitant du chaos international en vue de prendre doucement mais sûrement la place de l’OTAN.

Ninja Gaiden

Développeurs/éditeurs : Team Ninja et Koei Tecmo (pour Ninja Gaiden II Black) / The Game Kitchen et Dotemu (pour Ragebound) / Team Ninja, PlatinumGames et Xbox Game Studios (pour Ninja Gaiden 4)

: Team Ninja et Koei Tecmo (pour Ninja Gaiden II Black) / The Game Kitchen et Dotemu (pour Ragebound) / Team Ninja, PlatinumGames et Xbox Game Studios (pour Ninja Gaiden 4) Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series (pour Ninja Gaiden II Black et 4) / PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch (pour Ragebound)

Nous trichons un peu ici en intégrant trois titres au lieu d’un mais, honnêtement, comment ne pas évoquer le retour en force tant attendu de la série des Ninja Gaiden. Tout d’abord, nous avons eu droit à Ninja Gaiden 2 Black en janvier, un remaster sous Unreal Engine 5 convaincant de l’opus sorti en 2008. Puis, en juillet, le studio espagnol The Game Kitchen (Blasphemous, The Stone of Madness) nous a proposé Ninja Gaiden: Ragebound, un solide action-platformer en 2D aux mécaniques de jeu précises et bien huilées, ainsi qu’une direction artistique en pixel art de qualité.

Enfin, en octobre, la Team Ninja et PlatinumGames ont tenté d’insuffler un nouveau souffle à la saga par le biais de Ninja Gaiden 4. Si tout le monde n’a pas apprécié les choix de conception effectués dedans par les développeurs, cette itération n’en demeure pas moins un bon, voir un très bon jeu d’action et d’aventure offrant notamment des combats nerveux et relevés à souhait. Dans la peau de Yakumo, un jeune ninja du clan du Corbeau, nous avons pour mission de protéger une ville de Tokyo victime d’une mystérieuse malédiction dans un futur proche. Dans ce but, nous devons essentiellement terrasser des soldats ninjas cybernétiques et des créatures venues de l’Outre-Monde.

Dispatch

Développeur/éditeur : AdHoc Studio

: AdHoc Studio Plateformes : PC – PlayStation 5 – Nintendo Switch (le 29 janvier 2026) – Nintendo Switch 2 (le 29 janvier 2026)

Chapeauté par AdHoc Studio, une entreprise californienne composée notamment d’anciens employés de Telltale Games (The Walking Dead: A Telltale Series, The Wolf Among Us…), Dispatch est un excellent jeu d’aventure narratif à l’écriture percutante, l’humour mature et décomplexé, et à la réalisation digne des meilleures séries d’animation. Découpé en huit épisodes plutôt courts pour le genre et nous confrontant à de nombreuses décisions à prendre, il nous invite à suivre l’histoire de Robert Robertson, un super-héros connu sous le pseudonyme de « Méca-Man ». Privé de son armure de combat suite à un affrontement contre son ennemi juré, il est contraint de se trouver un nouveau boulot chez la SDN, une entreprise chargée de guider d’autres héros à travers Los Angeles afin de répondre aux besoins de la population. Malheureusement, il est tellement chanceux que l’équipe dont il a la charge est la Team Z, un groupe d’ex-super-vilains cherchant à être réhabilités au sein de la société qui est composé de véritables bras cassés.

The Outer Worlds 2

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

: Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Nous avons longuement hésité à intégrer Avowed dans cette sélection mais, quitte à mettre en avant une production d’Obsidian Entertainment, autant que ce soit celle qui se rapproche le plus d’un agréable « Fallout dans l’espace », à savoir The Outer Worlds 2. Porté surtout par l’incroyable richesse de sa dimension narrative et son univers, cette « suite » de l’action-RPG commercialisé en 2019 nous fait voyager à travers la colonie d’Arcadia dans l’optique de la sauver (ou pas !) du chaos qui y règne, la faute essentiellement au conflit opposant trois factions pour le moins originales : le Protectorat, un régime dictatorial, l’Ordre, un surprenant groupe religieux constitué de scientifiques, et Auntie’s Choice, une méga-corporation née de la fusion entre les compagnies Auntie Cleo’s et Spacer’s Choice.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Développeurs/éditeur : Square Enix et Artdink Corporation / Square Enix

: Square Enix et Artdink Corporation / Square Enix Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Un peu moins d’un après nous avoir proposé le très plaisant Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix s’est fait remarquer en offrant une cure de jouvence à la suite et fin de l’arc Elric par l’intermédiaire de Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Reprenant la sublime direction artistique HD-2D si singulière et unique qui avait déjà marqué les esprits du public en 2024, ce J-RPG rassemble les versions entièrement modernisées des deux premiers opus de la saga DQ, commercialisés respectivement en 1986 et 1987 au Japon et qui ne sont arrivés qu’en 2014 sur mobiles en Occident.

Séduisant par sa simplicité et son charme rétro remis au goût du jour, Dragon Quest I nous raconte le périple du descendant d’Elric. Alors que la paix règne en Alefgard suite à la chute du Seigneur des Enfers, le monde finit par être de nouveau menacé par Lordragon, un être malfaisant qui kidnappe la fille du souverain en place et lâche des hordes de monstres sur l’ensemble du royaume. Profitant d’une narration plus développée, d’un casting de protagonistes attachants et d’une meilleure dynamique de combat, Dragon Quest II, lui, se déroule un siècle après les événements de DQ I. Aux côtés des princes de Médiévande et de Cannock, et des princesses de Ruisselune et de Cannock, nous avons pour mission de mettre un terme à l’invasion démoniaque menée par le sorcier Hargon.

ARC Raiders

Développeur/éditeur : Embark Studios

: Embark Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Réussissant l’exploit de s’imposer dès sa sortie comme un mastodonte du genre pourtant très concurrentiel des extraction-shooter, ARC Raiders est un excellent TPS solo, coopératif et multijoueur imaginé par les Suédois d’Embark Studios (The Finals). Prenant place dans un univers futuriste où l’humanité a été contrainte de se réfugier dans la cité souterraine de Speranza pour se protéger des ARC, de dangereuses machines à la pointe de la technologie, il nous propose de contrôler un Raider, un personnage prêt à tout pour survivre dans cet environnement ô combien hostile. Dans ce but, nous devons notamment partir explorer plusieurs terrains de jeu différents pour y récupérer de précieuses ressources. Toutefois, attention car chaque expédition est unique et peut donc avoir lieu de jour, de nuit, sous le soleil ou la pluie, ainsi que nous confronter à d’autres joueurs et joueuses en plus de la menace robotique qui est omniprésente à la surface.

Europa Universalis V

Développeur/éditeur : Paradox Tinto / Paradox Interactive

: Paradox Tinto / Paradox Interactive Plateforme : PC

Plus de dix ans après la commercialisation de sa quatrième itération, la licence de grande stratégie historique Europa Universalis a fait son grand retour avec un cinquième épisode qui a eu droit à des critiques positives de la part de la presse et du public dans l’ensemble. Nous plongeant dans des parties commençant en 1337, soit peu de temps avant le début de la guerre de Cent Ans et que la peste noire ne décime l’Europe, il nous place à la tête d’une nation parmi les plusieurs centaines qui sont jouables day one.

Qu’il s’agisse de la France, de l’Angleterre, du Japon ou encore de la Perse, à nous de gérer les moindres secteurs liés à son bon fonctionnement (économique, militaire, diplomatique, commercial, politique…), ceci en vue de conquérir le monde ou tout simplement résister aux cinq siècles d’Histoire qui s’apprêtent à s’écouler sous nos yeux. Si vous ne craignez pas les expériences qui vous apprennent l’existence de nouvelles mécaniques via des tutoriels extrêmement complets, même au bout de 50h de jeu, foncez !

Kirby Air Raiders

Développeurs/éditeur : Sora Ltd. et Bandai Namco Studios / Nintendo

: Sora Ltd. et Bandai Namco Studios / Nintendo Plateforme : Nintendo Switch 2

Le catalogue de lancement de la Switch 2 a beau être trop pauvre ou inintéressant pour une partie des joueurs et des joueuses, il n’empêche que celui-ci compte des œuvres qui valent le coup d’œil, à l’image de Kirby Air Raiders. Dénotant clairement avec les jeux de course traditionnels (voire potentiellement les productions familiales chapeautées habituellement par Nintendo ?), ce titre est un OVNI anachronique doté d’une identité forte que seule une personne comme Masahiro Sakurai est capable de créer.

Intégrant un gameplay aux idéaux arcade assumés, il nous donne l’occasion de faire la course de plusieurs façons différentes en compagnie de Kirby et ses alliés ou ennemis, le tout dans des décors colorés. Par exemple, « Road Trip » est un mode solo dans lequel nous partons enquêter sur le comportement étrange des bolides de l’Étoile Pop, en participant à diverses épreuves nous apprenant les rouages de l’expérience. « Air Ride » est l’équivalent du mode « Grand Prix » du jeu. « Top Ride » nous fait disputer des courses en vue de dessus. Quant à « City Trial », il nous laisse explorer une vaste île flottante pour changer et/ou améliorer les statistiques de notre véhicule, avant de tenter de sortir victorieux d’un événement final qui se révèle souvent chaotique.

Metroid Prime 4: Beyond

Développeur/éditeur : Retro Studios / Nintendo

: Retro Studios / Nintendo Plateformes : Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Impossible de conclure cet article sans parler de Metroid Prime 4: Beyond, tant cette production était attendue depuis son annonce en 2017. Modernisant avec soin et respect la formule propre à la série, sans la bouleverser ou la réinventer pour autant, elle nous met dans la peau de la légendaire Samus Aran. Opposée aux Pirates de l’Espace guidés par son rival Sylux, la chasseuse de primes est téléportée par accident sur la mystérieuse planète Viewros. Afin d’en repartir, elle doit localiser cinq clés contenant le savoir d’une civilisation désormais disparue qui possédait de puissants pouvoirs psychiques. Au cours de son périple, elle a l’opportunité d’aider et côtoyer des membres de la Fédération Galactique, ainsi que parcourir une grande zone désertique en pilotant une moto nommée « Vai-O-La ».

Voilà, c’était les « trente » jeux vidéo qui, selon nous, ont marqué 2025 sur PC et/ou consoles, tous genres confondus. Bien entendu, ce n’est jamais simple de décider quel titre mérite ou non d’être mis en avant au moment de concevoir ce type d’article. D’autres productions auraient donc parfaitement pu finir dedans, à l’image de DOOM: The Dark Ages et Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles pour ne citer qu’elles. Par conséquent, n’hésitez surtout pas à nous dire si vous êtes d’accord ou pas avec le contenu de ce papier et à nous partager votre « top » des œuvres vidéoludiques commercialisées cette année. Bonnes fêtes !