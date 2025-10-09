Citizen Sleeper 2: Starward Vector sera bientôt disponible en français via une mise à jour gratuite

Un RPG désormais plus accessible

Sorti au tout début de l’année, Citizen Sleeper 2: Starward Vector est peut-être passé sous votre radar si vous tenez à jouer à vos jeux avec une traduction française. Le jeu de Jump Over the Age et Fellow Traveler n’était jusqu’ici disponible qu’en anglais, limitant ainsi le public potentiel qu’il pouvait toucher.

C’est bientôt de l’histoire ancienne étant donné que le studio et l’éditeur se sont associés à l’équipe de RiotLoc (qui avait déjà traduit le premier jeu) pour assurer une traduction dans notre langue. Pour découvrir le jeu en français, il faudra donc attendre une mise à jour qui arrivera le 29 octobre, et qui apportera également des traductions en japonais et en chinois, afin d’être encore plus accessible à l’international.

Avec cela, vous pourrez découvrir plus facilement un RPG dans lequel vous incarnez un dormeur (un androïde) dans un sale état, qui va devoir fuir à travers la galaxie tout en recrutant un équipage pour son vaisseau tout en s’occupant de divers contrats pour survivre. Un titre qui va forcément bénéficier d’une traduction pour mettre en avant tous les éléments narratifs qu’il veut faire passer. Pour en savoir davantage sur Citizen Sleeper 2: Starward Vector, n’hésitez pas à consulter notre test.