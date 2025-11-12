Kingdom Come Deliverance II dépasse les 4 millions d’exemplaires vendus, une édition avec tous les DLC est sortie

Succès royal

C’est un beau succès qu’enregistre Warhorse Studios aujourd’hui, puisqu’il peut nous dire qu’il a désormais vendu 4 millions d’exemplaires de Kingdom Come Deliverance II depuis sa sortie en février dernier. Soit un million de plus qu’en mai dernier. Il a encore un sacré chemin à faire pour rattraper les 10 millions du premier épisode, mais en un peu moins d’un an, la performance est à saluer pour cette licence.

Ce palier a été franchi au moment où une « Royal Edition », une nouvelle version du jeu qui comprend tous les DLC sortis à ce jour. Notamment « Mysteria Ecclesiae », un nouveau DLC qui vient d’arriver et qui nous mène au sein du monastère de Seldec, dans lequel Henry va enquêter sur une épidémie qui fait des ravages. Un mystère intriguant avec plusieurs fins, et la possibilité de récupérer de l’armement supplémentaire.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet du jeu.