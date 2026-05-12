Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions

Le studio s’en va en guerre contre les pirates

Le fait que Forza Horizon 6 soit déjà dans la nature n’est finalement peut-être pas lié à une erreur en provenance de la version Steam du jeu. En tout cas, Playground Games indique que le piratage de son prochain titre est bien plus direct qu’on ne pourrait le croire, et met en garde toutes les personnes qui voudraient jouer à une version piratée de Forza Horizon 6 :

« Nous sommes au courant des rapports indiquant qu’une version de Forza Horizon 6 a été obtenue avant sa sortie et pouvons confirmer que cela ne résulte pas d’un problème de préchargement. Nous prenons des mesures d’application strictes contre toute personne trouvée accédant à cette version, y compris des interdictions à l’échelle de la franchise et des bannissements matériels. Nous encourageons les fans à patienter jusqu’à la sortie du jeu le 19 mai. »

Jouer à cette version en étant connecté à Internet vous vaudra donc sans doute un ban, et pas que sur cet épisode. Pour y jouer en toute sécurité (et en toute légalité), il faudra donc attendre le 19 mai prochain, ou le 15 mai pour les possesseurs de l’édition Premium. Le jeu sortira d’abord sur PC et Xbox Series, avant d’arriver plus tard dans l’année sur PS5.