Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions
Faux démarrage pour Forza Horizon 6. Une semaine avant sa sortie, le jeu est déjà entre les mains des pirates. Si l’on pensait dans un premier temps que cette fuite provenait d’une erreur sur le préchargement du jeu via Steam, qui aurait mis à disposition tous les fichiers du jeu, le studio Playground Games réfute aujourd’hui cette version et prend la parole pour indiquer que des mesures fortes seront prises si vous jouez à cette version du jeu.
Le studio s’en va en guerre contre les pirates
Le fait que Forza Horizon 6 soit déjà dans la nature n’est finalement peut-être pas lié à une erreur en provenance de la version Steam du jeu. En tout cas, Playground Games indique que le piratage de son prochain titre est bien plus direct qu’on ne pourrait le croire, et met en garde toutes les personnes qui voudraient jouer à une version piratée de Forza Horizon 6 :
« Nous sommes au courant des rapports indiquant qu’une version de Forza Horizon 6 a été obtenue avant sa sortie et pouvons confirmer que cela ne résulte pas d’un problème de préchargement. Nous prenons des mesures d’application strictes contre toute personne trouvée accédant à cette version, y compris des interdictions à l’échelle de la franchise et des bannissements matériels. Nous encourageons les fans à patienter jusqu’à la sortie du jeu le 19 mai. »
Jouer à cette version en étant connecté à Internet vous vaudra donc sans doute un ban, et pas que sur cet épisode. Pour y jouer en toute sécurité (et en toute légalité), il faudra donc attendre le 19 mai prochain, ou le 15 mai pour les possesseurs de l’édition Premium. Le jeu sortira d’abord sur PC et Xbox Series, avant d’arriver plus tard dans l’année sur PS5.