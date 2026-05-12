Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre

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Pendant que l’on guette les annonces de l’application Nintendo Today dans l’espoir d’y voir apparaître une mention d’un prochain Nintendo Direct, Nintendo préfère pour l’instant laisser place à quelques goodies en plus. La grande nouvelle du jour est donc l’annonce de la sortie d’un nouvel amiibo pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui n’ira sans doute que dans la collection des grands fans de la série, ou de celles des personnes qui ne loupent pas une seule de ces petites figurines.

Amiibo du Golem de Mineru dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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Jaquette de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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switch 2

Date de sortie : 12/05/2023

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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