Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre

Un motif de paravoile en plus

Pour fêter les trois ans du jeu (déjà), Nintendo avait donc une petite annonce à faire. Pas de Link ou de Zelda ici, ces derniers ayant déjà eu droit à plusieurs figurines du genre. Ce nouvel amiibo, c’est celui du Golem de Mineru que l’on pouvait obtenir dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cet amiibo aura d’ailleurs une petite particularité, puisque la figurine disposera de bras articulés que vous pourrez bouger à votre guise, afin de choisir la pose que vous préférez (tout en essayant de ne pas la casser).

Comme tous les amiibo liés au jeu, cette figurine vous donnera aussi un petit bonus in-game. Si vous scannez l’amiibo du Golem de Minoru en jouant à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vous obtiendrez un motif unique pour le paravoile de Link (avec un petit point qui brillera dans le noir), que vous pouvez voir sur l’image en bas de cet article.

Nintendo annonce que l’amiibo Golem de Minoru sera disponible à la vente dès le 17 septembre prochain.