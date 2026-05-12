Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction

Pas avant 2028-2029 ?

Entre deux mises à jour de Crimson Desert, Pearl Abyss a eu le temps de sortir son bilan financier du dernier trimestre. Sans surprise, tous les voyants sont au vert étant donné le succès du jeu d’action et d’aventure, mais les investisseurs souhaitaient malgré tout avoir quelques nouvelles des autres jeux prévus par le studio.

Pearl Abyss avait déjà affirmé par le passé avoir envie de sortie DokeV rapidement, mais ne soyez pas trop pressés. Dans ce bilan, on apprend que si toutes les ressources convergent maintenant vers le jeu, DokeV en est encore à son stade de préproduction. La production intensive n’a donc pas démarré, ce qui exclut sans doute une sortie avant 2028, au plus tôt. PLAN 8 viendra encore après, puisqu’il est actuellement en phase de conceptualisation :

« Afin de maintenir un cycle de sortie de titre de 2 à 3 ans, nous allons concentrer nos ressources sur DokeV pour accélérer son développement. DokeV est actuellement en préproduction et nous vous tiendrons informés de son avancement. Plan 8 est actuellement en phase de conception. Tout en concentrant nos ressources sur le développement de DokeV, nous nous efforcerons de maintenir un rythme de sortie régulier. »

Depuis sa bande-annonce montrée en 2021, DokeV fait l’objet de beaucoup d’attentes, mais on comprend désormais que le jeu aperçu dans cette vidéo était surtout une note d’intention pour le projet, et pas forcément ce à quoi ressemblera l’expérience finale.