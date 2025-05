The Hundred Line: Last Defense Academy : Les chances que le RPG sorte sur d’autres plateformes sont « très faibles » selon Kazutaka Kodaka

Une situation financière toujours critique pour Too Kyo Games

Pour comprendre comment ce bruit de couloirs a pu voir le jour, il faut remonter à une brève discussion ayant eu lieu le week-end dernier entre Kazutaka Kodaka et un ou une internaute sur le réseau social Bluesky. Alors qu’il ou elle lui demande « combien de temps il faudrait pour porter la production sur d’autres plateformes » et la localiser dans des langues supplémentaires, le papa de la franchise Danganrompa a répondu qu’il « aimerait bien se lancer dans ces projets immédiatement » mais que cela était impossible puisque le studio nippon est toujours « au bord de la faillite. »

If I can pay off my debt early and secure enough operating funds for the company, I’d love to get started right away.But right now, we’re still on the brink of going under. — 小高和剛 (@kazkodaka.bsky.social) 2025-05-03T01:26:16.917Z

Malgré ce rappel effectué au sujet de la situation financière critique de Too Kyo Games, le post du développeur a commencé à tourner un peu partout, au point de faire naitre cette fameuse rumeur sur la soi-disant existence d’autres versions et traductions du dernier jeu de l’entreprise derrière Tribe Nine, Master Detective Archives: Rain Code ou encore Death Come True. Rapidement, Kazutaka Kodaka a donc été contraint d’y couper court en précisant que sa réponse concernait uniquement le sujet de la localisation, pas des portages.

Autrement dit, il serait effectivement ouvert à l’idée de traduire le titre dans davantage de langues. En revanche, il a bien rappelé que « aucun plan » n’était prévu pour le sortir sur d’autres plateformes, telles que les consoles PlayStation et/ou Xbox par exemple, et les chances que ça arrive sont « très minces ».

I’m not talking about porting to other platforms—I’m referring to multilingual support. As for porting to other models, I’ve mentioned it many times before, so I didn’t think it needed repeating, but just to be clear: there are no plans for it, and the chances are very slim. — 小高和剛 (@kazkodaka.bsky.social) 2025-05-03T14:57:52.902Z

De toute façon, il faudra d’abord que le studio réussisse à rembourser ses dettes avant d’envisager de quelconques projets pour l’avenir. Espérons qu’il y parviendra grâce à son RPG stratégique nous invitant à suivre l’histoire d’un jeune lycéen enrôlé au sein d’une école spéciale et particulièrement étrange, dont la mission est de repousser des vagues de monstres pendant 100 jours.

The Hundred Line: Last Defense Academy est disponible sur PC et Nintendo Switch, en anglais, japonais et chinois uniquement.