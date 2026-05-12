La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix

La saga a droit à plein de promotions sur Steam

Toujours réalisée par le talentueux Studio Mir et réalisée par le plus controversé Adi Shankar (déjà à l’origine de la série Castlevania ou Captain Laserhawk), la série Devil May Cry revient donc pour une saison 2 qui sera peut-être un peu plus proche de l’esprit des jeux. Notamment parce que Vergil a ici une place prédominante, au même titre que le terrible Mundus. À la vue de quelques clins d’œil visuels, la saison adapte à sa sauce Devil May Cry 3 (mais alors, vraiment à sa sauce), en s’attardant sur la relation compliquée qui existe entre les deux frangins Dante et Vergil.

Cette nouvelle saison est elle aussi composée de 8 épisodes, chacun ayant une durée d’un peu plus d’une demi-heure. Pour rester dans le ton de la première saison, on a ici droit à une bande-son qui sent bon le début des années 2000, avec du Papa Roach, du Korn, Evanescence qui passe toujours une tête et même Avril Lavigne.

À voir maintenant si cette saison 2 aura autant de succès que la première, et si une troisième fournée sera commandée par le géant de la SVOD. C’est en tout cas le bon moment pour retrouver Dante, puisque la saga Devil May Cry a droit à de sacrées promotions sur Steam pour fêter l’arrivée de cette saison. Malin.