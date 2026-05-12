SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
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Rédigé par Jordan
Durant l’ère Covid, SEGA a senti qu’il était temps d’opérer de grands changements et a lancé son initiative « Super Game », un programme un peu flou qui consistait à développer des jeux avec des budgets plus conséquents que d’ordinaire, si possible tournés vers le marché du jeu service. Hyenas en était un exemple. Un mauvais exemple, puisque le projet a été annulé, et SEGA s’est certainement rendu compte que c’était là un mauvais signal pour toute son initiative. Après des années d’errance, l’éditeur met donc fin à ce programme.
SEGA coupe le GaaS
Cette initiative Super Game devait durer 5 ans, et 5 ans plus tard, les résultats sont loin d’être là. SEGA a bien conscience que le marché du jeu service ne se porte pas bien et constate lui-même des revenus assez faibles au rayon de ses jeux free-to-play comme Sonic Rumble Party. Dans son nouveau bilan financier, l’éditeur indique donc mettre fin au plan « Super Game », avec moins de free-to-play à venir en dehors de Rovio (Angry Birds), qui va tout de même subir une restructuration.
Mais qu’en est-il des jeux qui étaient prévus dans cette initiative ? Parmi eux, on retrouvait des reboots/remakes/nouveaux jeux de licences venues du passé, comme Crazy Taxi, Golden Axe ou Jet Set Radio, même s’ils n’entraient pas forcément dans la case jeu service (comme Stranger Than Heaven). A priori, ces projets existent toujours et sont toujours en développement. SEGA n’indique pas de période de sortie pour ces jeux.
En somme, les jeux « traditionnels » sont encore en vie, tandis que SEGA fait quelque peu marche arrière sur sa volonté de trouver le jeu service qui va cartonner. Une stratégie prudente dans le climat actuel.
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Date de sortie : N/C