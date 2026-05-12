SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants

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Durant l’ère Covid, SEGA a senti qu’il était temps d’opérer de grands changements et a lancé son initiative « Super Game », un programme un peu flou qui consistait à développer des jeux avec des budgets plus conséquents que d’ordinaire, si possible tournés vers le marché du jeu service. Hyenas en était un exemple. Un mauvais exemple, puisque le projet a été annulé, et SEGA s’est certainement rendu compte que c’était là un mauvais signal pour toute son initiative. Après des années d’errance, l’éditeur met donc fin à ce programme.

Image tirée de Sonic Forces

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