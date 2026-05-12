eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »

Les enchères sont toujours ouvertes

Dans une lettre adressée à Ryan Cohen, la direction du site eBay estime que l’offre proposée par GameStop n’est « ni crédible, ni attractive » :

« Le Conseil d’administration, avec l’appui de ses conseillers indépendants, a examiné attentivement votre proposition et a décidé de la rejeter. Nous avons conclu que votre proposition n’est ni crédible ni attrayante. Nous avons pris en compte les facteurs suivants : 1) les perspectives d’eBay en tant qu’entité indépendante, 2) l’incertitude entourant votre proposition de financement, 3) l’impact de votre proposition sur la croissance et la rentabilité à long terme d’eBay, 4) l’effet de levier, les risques opérationnels et la structure de direction d’une entité fusionnée, 5) les conséquences de ces facteurs sur la valorisation, et 6) la gouvernance et les incitations offertes aux dirigeants de GameStop. »

Ryan Cohen n’avait pas encore indiqué comment il comptait obtenir la somme de 55 milliards de dollars promise par GameSpot, étant donné que ce dernier vaut un peu moins de 12 milliards et que les aides extérieures se limitaient à 20 milliards. Après une interview catastrophique chez CNBC, dans laquelle Cohen ne répondait que vaguement à des questions alors qu’il aurait dû être là pour rassurer les investisseurs, on comprend facilement pourquoi eBay a rejeté cette offre.