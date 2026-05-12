eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

GameStop n’a même pas assez d’argent pour laisser tous ses magasins ouverts, mais son PDG avait désormais une nouvelle lubie : celle de jouer les gros bras de la finance en s’emparant d’eBay, le site d’enchères le plus reconnu dans le monde. Seul hic dans tout cela, eBay pèse bien plus lourd que GameStop, et on ignorait comment David pourrait racheter Goliath. Un questionnement qui n’a plus lieu d’être, puisque eBay a envoyé bouler GameStop.

Enseigne de Gamestop, crédits photo : Jeff Roberson/AP

Les enchères sont toujours ouvertes

Dans une lettre adressée à Ryan Cohen, la direction du site eBay estime que l’offre proposée par GameStop n’est « ni crédible, ni attractive » :

« Le Conseil d’administration, avec l’appui de ses conseillers indépendants, a examiné attentivement votre proposition et a décidé de la rejeter. Nous avons conclu que votre proposition n’est ni crédible ni attrayante. Nous avons pris en compte les facteurs suivants : 1) les perspectives d’eBay en tant qu’entité indépendante, 2) l’incertitude entourant votre proposition de financement, 3) l’impact de votre proposition sur la croissance et la rentabilité à long terme d’eBay, 4) l’effet de levier, les risques opérationnels et la structure de direction d’une entité fusionnée, 5) les conséquences de ces facteurs sur la valorisation, et 6) la gouvernance et les incitations offertes aux dirigeants de GameStop. »

Ryan Cohen n’avait pas encore indiqué comment il comptait obtenir la somme de 55 milliards de dollars promise par GameSpot, étant donné que ce dernier vaut un peu moins de 12 milliards et que les aides extérieures se limitaient à 20 milliards. Après une interview catastrophique chez CNBC, dans laquelle Cohen ne répondait que vaguement à des questions alors qu’il aurait dû être là pour rassurer les investisseurs, on comprend facilement pourquoi eBay a rejeté cette offre.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Sur le même thème

L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus

L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus

Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions

pc ps5 xbox series
Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions

Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction

Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction

Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)

Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
switch switch 2
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
pc
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
pc xbox series
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
switch 2
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
pc xbox series
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
Shift Up promet que Stellar Blade 2 et Project Spirits seront révélés cette année
pc ps5
stellar blade
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
pc ps5 xbox series switch 2
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
pc ps5 xbox series
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
EA Sports FC 26 dévoile la suite de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en mai avec Mafia 2
pc
Mafia II : Definitive Edition
PlayStation pousse au développement des outils IA au sein des PlayStation Studios, dont Naughty Dog
ps5
PlayStation pousse au développement des outils IA au sein des PlayStation Studios, dont Naughty Dog
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.6 du jeu (Nicole, Lohen, nouvelle quête d’Archon…)
pc ps5 xbox series ios android
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.6 du jeu (Nicole, Lohen, nouvelle quête d’Archon…)
Sony hésite encore sur le prix et la période de sortie de la PS6 à cause du coût de la RAM
Sony Playstation Logo
Le jeu Paranormal Activity: Threshold est annulé car Paramount n’a pas souhaité retarder la sortie
pc
Le jeu Paranormal Activity: Threshold est annulé car Paramount n’a pas souhaité retarder la sortie
En plus de Spiders, Nacon pourrait fermer le studio Big Bad Wolf qui vient tout juste de sortir Cthulhu: The Cosmic Abyss
pc ps5 xbox series
En plus de Spiders, Nacon pourrait fermer le studio Big Bad Wolf qui vient tout juste de sortir Cthulhu: The Cosmic Abyss