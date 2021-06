Battlefield 2042

Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne. Il s'agit du 9ème opus de la série principale et nous placera dans un contexte futuriste, en 2042, en plein cœur d'un conflit entre la Russie et les Etats-Unis. Cet épisode 2021 ne proposera pas de campagne solo mais uniquement du multijoueur articulé autour de trois expériences distinctes. Le titre dispose aussi d'environnements destructibles et des catastrophes naturelles et il sera possible de jouer sur des maps jusqu'à 128 joueurs sur nouvelle génération.