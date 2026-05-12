Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »

La suite pourrait bientôt faire parler d’elle

Neowiz vient de publier son dernier bilan financier dans lequel il revient évidemment sur l’état de Lies of P 2, que l’on nommera de cette manière en attendant le vrai nom de cette suite. La chose principale à retenir ici est que ce deuxième épisode a désormais dépassé le stade de prototype pour entrer dans la phase de production intensive. C’est la phase la plus longue lors du développement, mais cela veut dire que toutes les idées sont à peu près en place et que l’on peut désormais espérer des informations plus concrètes sur le jeu d’ici quelques mois.

Toujours chez Neowiz, une offre d’emploi a été à l’origine de quelques débats tout récemment. On y voit le studio Round8, qui est justement celui derrière Lies of P, recruter un « créateur IA ».

Contrairement à certaines offres d’emploi liées à l’utilisation de l’IA, il n’est pas ici question d’utiliser l’outil uniquement dans des tâches logistiques ou techniques, mais bien dans le domaine artistique, puisque l’une des tâches de la personne recrutée consistera à créer des « ébauches de concepts de personnages/d’arrière-plans à l’aide de Stable Diffusion, Midjourney, etc. » Il est aussi question de création de textures via l’IA, chose de plus en plus utilisée, même chez les PlayStation Studios. On ignore cependant si cette offre concerne Lies of P 2 ou un autre projet, le jeu n’étant pas mentionné dans l’annonce.