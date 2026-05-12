Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)

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La saison 2 de la série TV Fallout aura peut-être été moins suivie que la première, elle reste malgré tout dans le haut du panier des programmes d’Amazon sur Prime Video. Une troisième saison entrera en production d’ici quelques semaines, et pour cette nouvelle fournée d’épisodes, les producteurs Jonathan Nolan et Lisa Joy sont allés recruter un acteur qu’ils connaissent bien : Aaron Paul.

Aaron Paul rejoint la série Fallout

D’un désert à un autre

Jonathan Nolan et Lisa Joy vont donc de nouveau travailler avec Aaron Paul suite à Westworld, en espérant que cette troisième saison de Fallout ne connaisse pas le même destin que celle de la série de HBO. L’acteur qui a été rendu très célèbre via son rôle de Jessie Pickman dans la série Breaking Bad fera donc ses débuts prochainement dans l’univers post-apocalyptique de Fallout.

Aaron Paul commence à être coutumier des projets liés aux jeux vidéo puisqu’il a incarné le personnage principal du film Need for Speed, et il a récemment donné de la voix à Robert Robertson dans Dispatch.

Cependant, on ignore encore son rôle ici et la production d’Amazon n’a donné aucun indice ici, même si tout le monde voit déjà l’acteur en scientifique spécialisé dans un certain domaine. En parlant de nouveaux rôles récurrents, Variety indique que Annabel O’Hagan (Stephanie Harper) et Dave Register (Chet) auront une place plus importante dans cette saison. Pas encore de date de diffusion pour la saison 3 de Fallout, qui n’arrivera pas avant 2027.

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State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

Vous retrouverez ici toutes les annonces du State of Play avec l’ensemble des vidéos présentées. Kena: Scars of Kosmora Plateformes : PC, PS5 Date : 2026 Et ce State of Play a démarré fort avec la suite de Kena: Bridge of Spirits, une nouvelle licence qui avait su marquer les esprits grâce à son rendu digne des meilleurs films d’animation. Ce nouvel opus semble être bien plus ouvert que le précédent, mais aussi bien plus complet et ambitieux, avec des mécaniques de combat un peu plus complexes et d’autres outils à disposition de Kena, qui pourra utiliser l’alchimie pour manier le pouvoir des éléments. Ghost of Yotei: Legends Plateformes : PS5 Date : 10 mars 2026 Comme Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei aura aussi droit à son DLC orienté multijoueur. Ici, plusieurs modes seront proposés, avec d’abord le mode Survie pour faire équipe avec d’autres joueurs face à des vagues d’ennemis. Puis le mode Histoire composé de 12 missions à effectuer en coop avec un ami, jusqu’à affronter les Six de Yotei Death Stranding 2: On the Beach Plateformes : PC Date : 19 mars 2026 Là encore, c’était attendu, Death Stranding 2:…

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