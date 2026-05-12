Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)

D’un désert à un autre

Jonathan Nolan et Lisa Joy vont donc de nouveau travailler avec Aaron Paul suite à Westworld, en espérant que cette troisième saison de Fallout ne connaisse pas le même destin que celle de la série de HBO. L’acteur qui a été rendu très célèbre via son rôle de Jessie Pickman dans la série Breaking Bad fera donc ses débuts prochainement dans l’univers post-apocalyptique de Fallout.

Aaron Paul commence à être coutumier des projets liés aux jeux vidéo puisqu’il a incarné le personnage principal du film Need for Speed, et il a récemment donné de la voix à Robert Robertson dans Dispatch.

Cependant, on ignore encore son rôle ici et la production d’Amazon n’a donné aucun indice ici, même si tout le monde voit déjà l’acteur en scientifique spécialisé dans un certain domaine. En parlant de nouveaux rôles récurrents, Variety indique que Annabel O’Hagan (Stephanie Harper) et Dave Register (Chet) auront une place plus importante dans cette saison. Pas encore de date de diffusion pour la saison 3 de Fallout, qui n’arrivera pas avant 2027.