14 jeux mobiles qu’il ne fallait pas manquer en 2023

Pour preuve, après vous avoir proposé nos listes des jeux de course et une sélection des meilleurs jeux indépendants à ne pas manquer, voici une sélection non exhaustive et entièrement subjective des meilleurs titres sortis sur mobiles en 2023. D’ailleurs, on reparlera bientôt des mondes ouverts et des jeux Made in France. Voici une sélection de 14 jeux sortis sur smartphones qu’il ne fallait pas manquer ces derniers mois.

Arena Breakout

Développeur/éditeur : MoreFun Studios/Level Infinite

: MoreFun Studios/Level Infinite Plateformes : iOS – Android

Filiale de Tencent Games bien connue du public sur le marché des free-to-play grâce à des productions comme Arena of Valor, Honor of Kings ou encore Tower of Fantasy, Level Infinite a édité cette année le FPS stratégique Arena Breakout. Vendant une expérience next-gen immersive, nous y contrôlons notre propre soldat d’élite devant accomplir des missions au sein de Dark Zone remplies d’ennemis et de loot à récupérer. Le butin amassé nous sert alors à débloquer et améliorer l’équipement de notre armurerie avant de retourner au front.

Black Clover M: Rise of the Wizard King

Développeur/éditeur : VIC Games Studio/Garena

: VIC Games Studio/Garena Plateformes : iOS – Android

Nouvelle adaptation vidéoludique du manga japonais de Yūki Tabata, Black Clover M: Rise of the Wizard King est un RPG tactique au tour par tour en 3D nous invitant à (re)découvrir le périple d’Asta et de ses compagnons de route (Noelle Silva, Luck Voltia, Vanessa Enoteca…) dans le creux de notre main. Intégrant un modèle économique free-to-play de type gacha comme on en voit tant de nos jours, obtenir et améliorer notre équipe de Chevaliers-Mages au fur et à mesure est primordial afin de progresser dans le scénario.

Disney Speedstorm

Développeur/éditeur : Gameloft

: Gameloft Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch – iOS – Android (Date de sortie inconnue)

Même s’il n’a pas forcément convaincu tout le monde depuis son lancement à cause de son modèle économique free-to-play, Disney Speedstorm reste un jeu de course arcade façon Mario Kart agréable à lancer sur notre smartphone. Mettant en scène des personnages directement tirés des licences de Disney/Pixar tels que Jack Sparrow, Mulan ou encore Mickey Mouse, il nous fixe comme principal objectif d’exhiber nos talents de pilotes en solo et en multijoueur sur de nombreux tracés.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Développeur/éditeur : Applibot/Square Enix

: Applibot/Square Enix Plateformes : PC – iOS – Android

A défaut d’avoir réussi à passionner les foules avec son battle royale The First Soldier, la licence FF7 s’offre une bien plus jolie vitrine sur nos téléphones par l’intermédiaire de Final Fantasy VII: Ever Crisis. Intégrant un surprenant mélange entre le rendu graphique du jeu original commercialisé sur PS1 et celui du remake sorti sur PS4 et PS5, ce RPG épisodique au tour par tour nous propose de (re)vivre les moments marquants de la saga, y compris ceux des spin-off (Crisis Core, Dirge of Cerberus…). Notez qu’un modèle économique de type gacha est présent afin de débloquer de nouvelles armes et tenues pour nos personnages.

Honkai: Star Rail

Développeur/éditeur : MiHoYo/COGNOSPHERE

: MiHoYo/COGNOSPHERE Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Chapeauté par le studio chinois derrière l’action-RPG à succès Genshin Impact, Honkai: Star Rail est un RPG tactique free-to-play de type gacha solide, affichant une direction artistique dotée d’un style animé japonais fort agréable à l’œil. Se déroulant dans un univers space fantasy riche et détaillé bercé par de belles musiques, nous voyageons ici de planètes en planètes aux côtés des membres de l’Astral Express dans le but de combattre une mystérieuse menace tout en tentant de percer les secrets entourant l’existence de notre propre personnage.

Monster Hunter Now

Développeur/éditeur : Niantic/Capcom

: Niantic/Capcom Plateformes : iOS – Android

Inspiré par la hype qu’a connu Pokémon GO à partir de 2016, Capcom s’est associé à Niantic pour concevoir Monster Hunter Now, un titre en réalité augmentée dans l’univers de la célèbre franchise Monster Hunter. Jouable en solo et en coopération, il nous confie une mission on ne peut plus simple : chasser les monstres et créatures apparaissant dans les rues et villes du monde entier tout en étant équipé de notre appareil. Alors, combien d’entre vous sont déjà partis affronter le Rathalos ?

Return to Monkey Island

Développeur/éditeur : Terrible Toybox/Devolver Digital

: Terrible Toybox/Devolver Digital Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S – Nintendo Switch – iOS – Android

Disponible sur PC et consoles depuis 2022, Return to Monkey Island s’est offert un portage mobile tarifé à près d’une dizaine d’euros sur les stores d’Apple et de Google. Faisant suite aux événements de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, cet épisode nous propose d’incarner un Guybrush Threepwood, iconique protagoniste de la série créée par Ron Guilbert et Dave Grossman, se retrouvant à la dérive et frustré de n’avoir jamais découvert le secret de l’Île aux Singes.

Reverse 1999

Développeur/éditeur : Bluepoch

: Bluepoch Plateformes : PC – iOS – Android

Autre RPG tactique au tour par tour free-to-play de cette liste, Reverse 1999 prend place au 20ème siècle dans un lore où il est possible de voyager dans le temps. Sous les traits d’un « Timekeeper » épaulé par un groupe d’Arcanistes incluant Sonetto, une énigmatique membre d’une faction appelée la Fondation, notre mission consiste à nous rendre à différentes époques afin de percer tous les secrets entourant une étrange Tempête capable d’influer sur la trame de l’espace-temps.

Sonic Dream Team

Développeur/éditeur : SEGA

: SEGA Plateformes : iOS (via Apple Arcade)

Accessible uniquement pour les abonné(e)s au service Apple Arcade, Sonic Dream Team est un jeu d’action, d’aventure et de plateforme en 3D assez ambitieux pour le marché des productions mobiles. Nous plongeant dans le monde de Rêverie, il nous charge d’aider Sonic, Amy, Tails, Knuckles, Rouge et Cream à empêcher le Dr. Eggman de s’emparer du pouvoir d’un ancien artefact pouvant réaliser et matérialiser n’importe quel rêve.

Summoners War: Chronicles

Développeur/éditeur : Com2uS

: Com2uS Plateformes : PC – iOS – Android

Présenté comme un préquel de Sky Arena et Lost Centuria, Summoners War: Chronicles est un MMORPG free-to-play honnête et sympathique à découvrir, aussi bien pour les joueurs/joueuses occasionnel(le)s que les amateurs et amatrices de défis. Dans la peau d’un invocateur ou d’une invocatrice (Orbia, Kina, Cleaf ou Soleta), notre épopée nous amène à protéger le royaume de Rahil d’un gigantesque complot maléfique. Pour parvenir à nos fins, nous avons la possibilité de faire appel à des monstres parmi les 400 qu’il y a à acquérir.

Terra Nil

Développeur/éditeurs : Free Lives/Devolver Digital et Netflix

: Free Lives/Devolver Digital et Netflix Plateformes : PC – Nintendo Switch (18 décembre 2023) – iOS (via Netflix) – Android (via Netflix)

Traitant à sa manière les thématiques de l’écologie et de l’environnement dans une ambiance chill, Terra Nil est un jeu de gestion se définissant comme un city builder inversé. Au cours de chaque partie générant une carte de façon procédurale, nous devons utiliser intelligemment les ressources, outils et technologies à notre disposition pour faire d’une terre stérile et sans vie un écosystème riche et prospère où la faune et la flore pourront se développer.

Usagi Shima: Cute Idle Bunnies

Développeur/éditeur : pank0

: pank0 Plateformes : PC (Date de sortie inconnue) – iOS – Android

Petite expérience indépendante chapeautée par une seule personne, Usagi Shima: Cute Idle Bunnies est un jeu de détente free-to-play nous proposant de collectionner des lapins. Pour cela, il faut absolument réhabiliter avec le plus grand soin une île abandonnée. Plus nous la décorons et l’aménageons correctement, plus nous augmentons nos chances de nous lier d’amitié et d’apprivoiser d’espèces de lapins diverses et variées. Plutôt mignon, non ?

Warcraft Rumble

Développeur/éditeur : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Plateformes : iOS – Android

Dans la lignée de Clash Royale pour ne citer que lui, Warcraft Rumble est un jeu d’action et de stratégie de type tower-defense free-to-play disposant d’un bon contenu PvE et PvP. Prenant place dans l’univers de World of Warcraft, le but est d’enchainer les victoires contre nos adversaires en s’assurant de posséder les personnages adéquats parmi les 65 présents au casting et répartis en cinq factions différentes : Alliance, Horde, Bêtes, Rochenoire et Morts-vivants.

The Wreck

Développeur/éditeur : The Pixel Hunt

: The Pixel Hunt Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch – iOS – Android

En conclusion de cette sélection, faisons un bref focus sur The Wreck, le jeu d’aventure narratif du studio parisien The Pixel Hunt accessible contre quelques euros sur smartphones. Embarquant un récit riche en émotions et au ton mature assumé parlant de sororité, de filiation, de deuil et de résilience, nous y suivons l’histoire de Junon dont la carrière professionnelle est dans l’impasse et la vie personnelle, un champ de ruines. Apprenant que sa mère a été admise à l’hôpital dans un état grave, la jeune femme de 36 ans doit reconstituer le puzzle de son passé pour espérer faire face au futur qui l’attend.

Et vous, quel(s) jeu(x) sorti(s) sur mobiles en 2023 vous a/ont le plus marqué ? On rappelle qu’il s’agit d’une sélection et qu’il manque probablement certains titres mobiles sortis ces derniers mois. On pense à Resident Evil 4 Remake, récemment porté sur les appareils iOS par exemple. Mais l’on compte bien évidemment sur vous pour compléter cette liste dans la section commentaires.