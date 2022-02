Disney Speedstorm

Disney Speedstorm est un jeu de course free-to-play orienté arcade façon Mario Kart développé et édité par Gameloft (Asphalt). Mettant en scène plusieurs personnages iconiques des productions Disney/Pixar tels que Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulli ou encore la Bête, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de montrer leurs talents de pilotes en herbe en solo et en multijoueur sur de nombreux tracés différents comme les Ruines du Livre de la Jungle, la Grande Muraille de Chine et l'Etage de la Terreur tout droit tiré de la licence Monstres et Cie.