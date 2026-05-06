Le jeu de fantasy d’IO Interactive (Hitman, 007) est toujours en développement et se porte bien

Le RPG est encore en vie

Si l’on se demandait si Project Fantasy était toujours d’actualité, c’est à cause des récents changements qui sont survenus chez Xbox. Il y a quelques mois, le constructeur n’a pas hésité à annuler de nombreux projets, dont des jeux en partenariat avec des éditeurs ou des studios tiers. Cette coupe budgétaire pouvait donc aussi concerner le jeu d’IO Interactive, étant donné que c’est bien Xbox qui en était le partenaire principal ici, même si ce dernier n’a jamais voulu officialiser la chose, au même titre qu’IO Interactive.

Interrogé à ce sujet par le journaliste Christopher Dring sur The Game Business, le PDG du studio a voulu se montrer rassurant sur l’état du projet, sans trop en dévoiler concernant l’implication de Xbox :

« Tout d’abord, je ne dirai pas de quel partenaire il s’agit. Je ne confirmerai ni n’infirmerai rien. Pour répondre à la deuxième partie de la question, le projet est en excellente santé financière et se porte à merveille. »

Project Fantasy est donc toujours dans les tuyaux. IO Interactive consacre aujourd’hui la majorité de ses ressources à 007 First Light, c’est pourquoi le jeu ne sera pas révélé avant un petit moment, même si son officialisation remonte à 2023. Pour rappel, il devrait s’agir d’un RPG tourné vers le jeu en ligne, soit un sacré changement de cap pour le studio.