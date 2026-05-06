Switch 2 : Les investisseurs souhaiteraient que Nintendo augmente le prix de la console pour assurer sa rentabilité

Une hausse imminente ?

La Switch 2 a beau se vendre comme des petits pains, jusqu’à afficher une première année record pour une console, les investisseurs de Nintendo s’inquiètent de voir la crise du marché de la mémoire impacter le seuil de rentabilité de la machine. Dans un nouvel article, Bloomberg révèle que de nombreux investisseurs pensent qu’une hausse du prix de la Switch 2 est non seulement inévitable, mais nécessaire afin de faire face aux coûts de production qui augmentent :

« Les investisseurs de Nintendo s’inquiètent de la faible rentabilité de la Switch 2 à 450 dollars. Les géants américains de la tech accaparent les stocks mondiaux de composants essentiels comme la mémoire, tandis que les perturbations commerciales liées à la guerre au Moyen-Orient influent sur les coûts de transport et même sur le prix des matières premières de base comme le plastique. »

Nintendo n’a pas encore cédé à cette pression, mais beaucoup pensent que le constructeur changera de stratégie d’ici peu. Augmenter le prix si rapidement après la sortie de la console, alors que cette dernière commence tout juste à construire son line-up, pourrait aussi être dangereux. Le prochain bilan trimestriel de Nintendo aura lieu ce vendredi et devrait déjà nous donner quelques indications à ce sujet.