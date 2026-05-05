The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure reviennent sur PS5 et Switch 2 avec quelques améliorations

Deux versions optimisées en 120 fps et en 4K

Le RPG The Legend of Heroes: Trails from Zero et sa suite nous sont parvenus respectivement en 2022 et 2023 sur PC, PS4 et Nintendo Switch. On ne peut pas dire que ces deux jeux étaient particulièrement à l’étroit sur ces plateformes, mais NIS America a décidé de leur offrir des portages qui vous permettront de jouer à ces titres dans les meilleures conditions possibles.

The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure sortiront tous les deux cet automne sur PS5 et Nintendo Switch 2, sans que l’on connaisse la date de sortie précise pour le moment. Les deux jeux seront vendus à l’unité ainsi que dans un bundle. Aucune mise à niveau n’a été confirmée pour le moment si vous possédez déjà ces jeux sur PS4 et Switch.

Si vous avez déjà joué à ces deux, rassurez-vous, vous ne manquerez pas grand-chose avec ces portages. Les versions PS5 et Switch 2 inclueront quelques améliorations de performance seulement, avec de la résolution en 4K et un framerate pouvant monter jusqu’à 120 images par seconde. La version Switch 2 disposera aussi d’une compatibilité avec le mode souris des Joy-Con. Mais à part cela, rien de neuf sous le soleil.