The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure reviennent sur PS5 et Switch 2 avec quelques améliorations
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Rédigé par Jordan
Comme si l’on ne mangeait pas assez d’épisodes de The Legend of Heroes comme cela dans l’année, voilà maintenant que NIS America se livre à des ressorties de certains titres sur les consoles les plus récentes, histoire de maximiser ses profits. The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure vont bientôt refaire parler d’eux avec des versions un peu plus modernes, même si peu de choses vont changer.
Deux versions optimisées en 120 fps et en 4K
Le RPG The Legend of Heroes: Trails from Zero et sa suite nous sont parvenus respectivement en 2022 et 2023 sur PC, PS4 et Nintendo Switch. On ne peut pas dire que ces deux jeux étaient particulièrement à l’étroit sur ces plateformes, mais NIS America a décidé de leur offrir des portages qui vous permettront de jouer à ces titres dans les meilleures conditions possibles.
The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure sortiront tous les deux cet automne sur PS5 et Nintendo Switch 2, sans que l’on connaisse la date de sortie précise pour le moment. Les deux jeux seront vendus à l’unité ainsi que dans un bundle. Aucune mise à niveau n’a été confirmée pour le moment si vous possédez déjà ces jeux sur PS4 et Switch.
Si vous avez déjà joué à ces deux, rassurez-vous, vous ne manquerez pas grand-chose avec ces portages. Les versions PS5 et Switch 2 inclueront quelques améliorations de performance seulement, avec de la résolution en 4K et un framerate pouvant monter jusqu’à 120 images par seconde. La version Switch 2 disposera aussi d’une compatibilité avec le mode souris des Joy-Con. Mais à part cela, rien de neuf sous le soleil.
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Date de sortie : 27/09/2022