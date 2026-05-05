The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure reviennent sur PS5 et Switch 2 avec quelques améliorations

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Comme si l’on ne mangeait pas assez d’épisodes de The Legend of Heroes comme cela dans l’année, voilà maintenant que NIS America se livre à des ressorties de certains titres sur les consoles les plus récentes, histoire de maximiser ses profits. The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure vont bientôt refaire parler d’eux avec des versions un peu plus modernes, même si peu de choses vont changer.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

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Jaquette de The Legend of Heroes: Trails from Zero
The Legend of Heroes: Trails from Zero
pc
switch
ps4

Date de sortie : 27/09/2022

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