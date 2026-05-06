Le studio derrière Star Wars: Fate of the Old Republic recrute de nombreux vétérans de BioWare

BioWare 2

Lorsque Star Wars: Fate of the Old Republic a été annoncé, beaucoup de fans y ont vu ici une sorte de suite spirituelle de Star Wars: Knights of the Old Republic, RPG culte développé par BioWare. C’est peut-être encore plus le cas aujourd’hui avec les derniers recrutements effectués par Casey Hudson, qui est allé piocher au sein de son ancien studio pour remonter une équipe qui connait bien le sujet. C’est via une actualisation du site du studio que PC Gamer a pu remarquer de nouveaux noms.

Parmi les nouvelles recrues d’Arcanaut Studios, on compte Dan Fessenden, qui est ici listé en tant que senior technical designer, et qui a auparavant travaillé sur KOTOR ainsi que Mass Effect. La directrice du développement externe est Melanie Faulknor, ancienne manager et productrice chez BioWare, tandis que Caroline Livingstone, directrice de production, a œuvré en tant que productrice et directrice des doublages sur tous les Mass Effect, Anthem, et les trois premiers Dragon Age. En résumé, l’esprit BioWare sera bien présent, même si le studio embauche également des personnes venues d’ailleurs afin d’apporter un autre regard. C’est le cas de Pascal Blanché, directeur artistique qui a travaillé chez Ubisoft sur le premier Assassin’s Creed ou encore Splinter Cell: Conviction.

Du beau monde pour un studio qui continue de recruter, et qui ne devrait pas reparler de Star Wars: Fate of the Old Republic avant un bout de temps, mais avant 2030, c’est promis.