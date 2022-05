The Wreck

The Wreck est un visual novel en 3D développé et édité par The Pixel Hunt que l'on connait déjà pour le jeu Enterre-moi, mon amour. On incarne ici Junon, une scénariste dont la carrière est tout aussi en difficulté que sa vie personnelle. Et les choses ne s'arrangent pas lorsqu'elle reçoit un appel des urgences pour la prévenir que sa mère est dans un état grave. Commence donc la journée la plus compliquée de la vie de l'héroïne qui rencontre des difficultés dès le trajet. Il faudra donc explorer son passé pour mieux comprendre son présent et l'aider à accepter le futur.