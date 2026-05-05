La manette Steam Controller est déjà en pénurie, quelques heures après l’ouverture des précommandes

Les scalpers n’ont pas perdu de temps

Les précommandes du Steam Controller ont été lancées hier en fin d’après-midi, et le public était largement au rendez-vous. Il n’aura fallu que quelques heures pour voir la pénurie pointer le bout de son nez. Si vous tentez de vous rendre sur Steam aujourd’hui pour précommander le Steam Controller, vous constaterez que ce produit est déjà épuisé avant même sa sortie.

Comme pour tout produit qui ne dispose pas d’un grand stock, les scalpers se sont passé le mot et sont déjà sur le dossier. Eurogamer rapporte que les offres sur ce Steam Controller pullulent déjà sur eBay, avec des prix doublés, voire triplés, pour une manette qui était initialement vendue au prix de 99 €. On ne pourra que vous rappeler qu’il est déconseillé d’acheter des produits de la sorte, surtout dans le cas du Steam Controller dont les stocks devraient être forcément réapprovisionnés en marge de la future sortie de la Steam Machine.

Cela montre en tout cas qu’il faudra être sur les starting-blocks pour obtenir cette dernière, lorsque les précommandes ouvriront enfin. Du moins, selon le prix qui sera proposé.