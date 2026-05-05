Avant la sortie de Control Resonant prévue cette année, le premier Control dépasse les 6 millions de ventes

Une année sous Control

Dans son nouveau bilan financier, Remedy affiche un premier trimestre stable, même si ses revenus globaux déclinent de 1,9 %. Les royalties sur ses précédents jeux comme Alan Wake 2 commencent à payer, et Control affiche toujours une solidité remarquable. Le jeu passe maintenant la barre des 6 millions d’exemplaires vendus, soit un million de plus qu’en août dernier. Un score sans doute boosté par la présentation de Control Resonant, qui est quant à lui toujours prévu pour cette année 2026. Jean-Charles Gaudechon, PDG de Remedy, précise que les plans n’ont pas changé :

« Nous restons déterminés à faire de ce jeu un incontournable dès sa sortie pour les fans de Control et les joueurs du monde entier. L’annonce de décembre 2025 a suscité un vif intérêt, et nous prévoyons que cet engouement s’intensifiera à l’approche du lancement. Tous les indicateurs sont au vert pour atteindre cet objectif. Je joue régulièrement au jeu ; le gameplay et l’ambiance générale prennent forme, et je suis convaincu que nous tenons là un excellent produit. »

Control Resonant n’est pas le seul projet en développement au sein du studio. Le remake de Max Payne 1 & 2 avance lui aussi à son rythme, même si aucune date de sortie n’est précisée pour le moment. On remarque également qu’un troisième jeu est en préparation, qui en est encore au stade de « Proof of concept » (qui n’est donc pas encore totalement validé). On ignore de quoi il pourrait s’agir ici, étant donné qu’un Alan Wake 3 semble périlleux pour le moment.