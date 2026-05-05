Avant la sortie de Control Resonant prévue cette année, le premier Control dépasse les 6 millions de ventes
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Rédigé par Jordan
FBC Firebreak a fait beaucoup de mal à Remedy, mais l’avenir du studio s’annonce tout de même glorieux. Control Resonant devrait parler à un large public si l’on se fie aux chiffres réalisés par le premier opus de cette saga, qui continuent de grimper d’années en années. Encore aujourd’hui, c’est grâce à lui que le studio peut renflouer ses caisses et afficher de bonnes performances.
Une année sous Control
Dans son nouveau bilan financier, Remedy affiche un premier trimestre stable, même si ses revenus globaux déclinent de 1,9 %. Les royalties sur ses précédents jeux comme Alan Wake 2 commencent à payer, et Control affiche toujours une solidité remarquable. Le jeu passe maintenant la barre des 6 millions d’exemplaires vendus, soit un million de plus qu’en août dernier. Un score sans doute boosté par la présentation de Control Resonant, qui est quant à lui toujours prévu pour cette année 2026. Jean-Charles Gaudechon, PDG de Remedy, précise que les plans n’ont pas changé :
« Nous restons déterminés à faire de ce jeu un incontournable dès sa sortie pour les fans de Control et les joueurs du monde entier. L’annonce de décembre 2025 a suscité un vif intérêt, et nous prévoyons que cet engouement s’intensifiera à l’approche du lancement. Tous les indicateurs sont au vert pour atteindre cet objectif. Je joue régulièrement au jeu ; le gameplay et l’ambiance générale prennent forme, et je suis convaincu que nous tenons là un excellent produit. »
Control Resonant n’est pas le seul projet en développement au sein du studio. Le remake de Max Payne 1 & 2 avance lui aussi à son rythme, même si aucune date de sortie n’est précisée pour le moment. On remarque également qu’un troisième jeu est en préparation, qui en est encore au stade de « Proof of concept » (qui n’est donc pas encore totalement validé). On ignore de quoi il pourrait s’agir ici, étant donné qu’un Alan Wake 3 semble périlleux pour le moment.
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Date de sortie : N/C