Avant la sortie de Control Resonant prévue cette année, le premier Control dépasse les 6 millions de ventes

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FBC Firebreak a fait beaucoup de mal à Remedy, mais l’avenir du studio s’annonce tout de même glorieux. Control Resonant devrait parler à un large public si l’on se fie aux chiffres réalisés par le premier opus de cette saga, qui continuent de grimper d’années en années. Encore aujourd’hui, c’est grâce à lui que le studio peut renflouer ses caisses et afficher de bonnes performances.

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Control

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Control: Resonant
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