Le spin-off coopératif Horizon Hunters Gathering aura droit à une seconde bêta à la fin du mois de mai

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Lancer la première bêta de Horizon Hunters Gathering en même temps que le dernier playtest de Marathon n’était peut-être pas des plus judicieux. On imagine que Guerrilla Games souhaite que son prochain jeu soit testé par un public assez grand afin de récolter de nombreuses données pour améliorer l’expérience, c’est pourquoi une deuxième phase de bêta était nécessaire.

Horizon Hunters Gathering

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Horizon Hunters Gathering
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Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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