Le spin-off coopératif Horizon Hunters Gathering aura droit à une seconde bêta à la fin du mois de mai

Une nouvelle région et deux personnages inédits à découvrir

Guerrilla Games dit tout de même avoir étudié les retours sur la première bêta de Horizon Hunters Gathering afin de corriger ce qui n’allait pas, et le studio nous montrera ses efforts dans la seconde bêta qui aura lieu dans quelques semaines. Celle-ci se déroulera du 22 au 25 mai prochain sur PlayStation 5 ainsi que sur PC via Steam.

Au programme de cette bêta, deux nouveaux personnages à découvrir, à savoir Ensa, décrite comme « une contrebandière oseram charismatique qui a également été mercenaire par le passé », et Shadow, « un agent infiltré carja qui se fait obéir d’un Traqueur ». On découvrira également un nouvel épisode permettant de mieux situer l’histoire que veut nous raconter ce spin-off de la saga Horizon, avec une nouvelle région à visiter (Prime du brisant), tandis que deux modes de difficulté supplémentaires seront ajoutés à la mission « Machine Incursion » pour rehausser le challenge.

Pour avoir une chance de participer à cette bêta, vous devrez vous inscrire sur le programme bêta de PlayStation. Horizon Hunters Gathering n’a toujours pas de date de sortie définitive.