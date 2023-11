En voiture, moto ou vaisseau spatial, sur terre, neige, mer ou de l’asphalte, dans un cadre réglementé ou plus libre et dépaysant, il y en a eu pour quasiment tous les goûts dans ce domaine. En marge de cette fin d’année, bientôt rythmée par les périodes du Black Friday et des fêtes de Noël, et étant donné qu’ils n’ont pas forcément tous eu droit à la visibilité qu’ils méritent, voici une sélection des meilleurs jeux de course sortis en 2023. Une liste qui est bien entendu non-exhaustive et entièrement subjective.

Les jeux orientés arcade

F-Zero 99

Difficile de ne pas commencer cette sélection par F-Zero 99 tant son annonce et son lancement ont fait du bruit en septembre dernier. Signant le retour tant attendu de la licence F-Zero, Nintendo a surpris tout le monde en nous gratifiant d’un nouvel opus pour le moins original puisqu’il prend la forme d’un battle royale dans la lignée de Tetris 99 et Pac-Man 99. Réutilisant à sa manière le contenu et les visuels du premier épisode commercialisé sur Super NES au début des années 90, il propose une expérience de jeu arcade nerveuse et centrée sur des parties rapides capables de nous faire passer par toutes les émotions (le tout saupoudré d’une bonne dose de sel au passage ?). Si vous ne l’avez pas encore essayé, le titre est disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Après une première itération qui a su trouver son public en 2021, la série Hot Wheels Unleashed s’est offerte une suite le 19 octobre avec Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Toujours chapeautée par le studio italien Milestone, elle intègre plusieurs nouveautés de gameplay et de contenu afin de rendre l’expérience plus fun et dynamique comme le dash, des quads, des motos, un arbre de compétences pour chaque bolide, un mode online plus attrayant ou encore un éditeur de circuits complet. Le jeu idéal pour ceux et celles friands des petits bolides de la société américaine Mattel.

Les jeux plutôt axés semi-arcade/simcade

EA Sports WRC

Désormais entre les mains d’Electronic Arts et de Codemasters depuis cette année, la licence WRC connaît un nouveau souffle avec l’épisode EA Sports WRC. Développé par l’équipe derrière l’excellente franchise DiRT Rally, il embarque non seulement un contenu de lancement très solide (mode Carrière complet, plus de 600km de routes, 80 bolides sous licences officielles…) mais aussi un gameplay offrant d’excellentes sensations manette et/ou volant en mains, tout en restant à la portée d’un large public grâce à de nombreuses aides à la conduite. Apprécié à la fois par la presse et le public, il s’agit peut-être d’un des jeux de rallye les plus réussis et aboutis à ce jour.

The Crew Motorfest

Considéré à tort comme une simple copie de la franchise de Playground Games en raison de son cadre de jeu à la fois festif et exotique nous transportant à Hawaï, The Crew Motorfest puise bel et bien ses inspirations dans Forza Horizon sur le fond. Un choix qu’il assume d’ailleurs pleinement. En revanche, sur la forme, c’est l’ADN de la série d’Ubisoft et d’Ivory Tower qui ressort avec des playlists d’épreuves aux thématiques variées ainsi que la possibilité de naviguer en bateau, de voler en avion et de participer aux événements PvE et/ou PvP du Live Summit, de la Grand Race et du Demolition Royale.

F1 23

Seconde production du studio britannique Codemasters méritant selon nous de figurer dans cette liste, F1 23 permet à la licence des jeux de Formule 1 de se remettre dans le sens de la marche après deux années difficiles. Certes, pas au point de proposer une expérience se hissant à un niveau de qualité similaire à celui des meilleurs opus de la saga, à savoir F1 2010, F1 2019 et F1 2020, mais il apporte tout de même suffisamment de choses pour regagner progressivement le cœur des joueurs et des joueuses. Par exemple, sa conduite à la manette est plus précise et agréable que par le passé, la saison 2 de son mode scénarisé a franchi un gap significatif en matière de réalisation depuis la première et les différents circuits disponibles sont mieux modélisés.

Forza Motorsport

Sa présence dans cette sélection est potentiellement celle qui sera le plus sujette à débat, notamment auprès des « fans » les plus toxiques adorant le comparer à outrance à Gran Turismo 7 qui était loin d’être irréprochable à sa sortie rappelons-le. Et pourtant, Forza Motorsport reste une valeur sûre parmi les jeux de course commercialisés en 2023, bien aidé par un gameplay simcade d’excellente facture, un contenu day one solide et des graphismes de haute volée. Espérons maintenant que les développeurs de Turn 10 Studios assurent au mieux son suivi post-lancement qui, il est vrai, tarde à passer la seconde, surtout en ce qui concerne la correction des soucis de finition qui sont encore nombreux au moment d’écrire ces lignes.

Les jeux davantage orientés simulation

RIDE 5

Autre production de Milestone présente ici, RIDE 5 se veut être un opus dans la continuité du précédent commercialisé en 2020. En plus d’un gameplay axé simulation toujours aussi convaincant et soutenu par l’ajout d’aides neurales similaires à celles apparues dans MotoGP 23 afin de s’ouvrir davantage au grand public, il propose un contenu sous licences généreux composé de plus de 200 véhicules et de 35 circuits différents. Prenant également en charge la météo dynamique et signant le retour du multijoueur local en écran partagé, une première depuis RIDE 2, il s’agit d’une suite réussie pour la série.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Bien qu’elle ne soit pas forcément aussi populaire que le catalogue de Milestone, ni que d’autres licences de jeux de course, la franchise TT Isle of Man: Ride on the Edge a fait son retour avec un troisième épisode le 11 mai. Confié par Nacon à RaceWard Studio (RiMS Racing) étant donné que les français de Kylotonn (ou KT Racing) sont déjà bien occupés avec le développement de Test Drive Unlimited Solar Crown, il nous invite à profiter de tout le contenu officiel du dernier TT en date. Cela comprend 32 tracés différents, plus de 200km de route et un casting de 38 pilotes et bécanes. Une des raisons pouvant expliquer que ce titre est davantage passé sous le radar est le fait que sa conduite, pleinement assumée simulation, est assez punitive et n’a donc pas vocation à finir entre toutes les mains.

Rappelons encore une fois que cette sélection, subjective et non-exhaustive, n’a absolument pas vocation à être ou devenir un avis universel. Nous espérons juste qu’elle vous a donné envie de découvrir certains titres que vous auriez potentiellement oublié de noter dans votre check-list cette année. N’hésitez pas non plus à nous dire quels sont pour vous les meilleurs jeux de course commercialisés en 2023.