Return to Monkey Island

Return to Monkey Island est un jeu développé par Terrible Toybox et édité par Devolver Digital en collaboration avec LucasFilm Games. Ce nouvel opus de la célèbre licence de point'n click marque le retour des créateurs originaux : Ron Guilbert et Dave Grossman. Ce troisième opus débutera juste après la fin de Monkey Island 2 et l'on retrouvera ce bon vieux Guybrush Threepwood avec la voix de Dominic Armato.