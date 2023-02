Summoners War: Chronicles

Summoners War: Chronicles est un MMORPG en free to play développé et édité par Com2US. Reprenant l'univers du jeu mobile Summoners War: Sky Arena, vous incarnez l'un des trois invocateurs Orbia, Kina et Cleaf. Vous avez pour tâche de protéger de royaume de Rahil autrefois ravagé par la guerre. Les rumeurs du retour de Tefo, Roi de Galagon ayant jadis provoqué ce conflit, font rage. Chacun des trois invocateurs dispose de rôles et compétences uniques, toutefois ils pourront tous faire appel à plus de 350 monstres pour les épauler en combat, qui sont d'ailleurs en temps réel. Vous allez pouvoir commander vos monstres et parcourir le continent en accomplissant des donjons et des raids avec d'autres joueurs.