Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis est un jeu mobile free-to-play qui est un autre remake de Final Fantasy VII, différent de Final Fantasy VII Remake et de ses suites. Le jeu est proposé en format épisodique, et nous fait revivre l'authentique histoire de Final Fantasy VII, en plus de celles de tous les spin-off, comme Crisis Core ou Dirge of Cerberus. Le jeu reprend des les codes du jeu original avec une caméra fixe et des modèles 3D style chibi pour l'exploration, mais les combats mettent en scène des personnages 3D proches de ceux de Final Fantasy VII Remake. Un système de gacha est aussi présent pour débloquer de nouvelles armes et des costumes inédits pour les personnages.