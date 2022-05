Warcraft Arclight Rumble

Warcraft Arclight Rumble est un jeu mobile qui reprend l'univers de la licence Warcraft dans un titre aux allures de tower-defense, s'inspirant de titres comme Clash Royale. On retrouve ainsi certains des personnages les plus connus de cet univers, qui sont ici présentés comme des unités réparties en cinq factions. Le jeu dispose d'un contenu PvE qui permet de jouer en solo à plus de 70 missions différentes, tandis que du PvP est également au programme via des guildes ou encore des raids.