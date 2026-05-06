MindsEye : Build A Rocket Boy licencie la majorité de ses employés, quelques jours après la sortie d’une grosse mise à jour

Le studio passe sous la barre de la centaine d’employés

Suite à l’échec tonitruant de MindsEye, Build A Rocket Boy avait déjà licencié un bon nombre de ses employés, et via plusieurs vagues de renvois, dont une en France il y a quelques semaines. Celle relayée par Kotaku aujourd’hui est l’une des plus massives puisqu’elle concerne pas moins de 170 personnes, sur les 250 que compte le groupe.

En faisant la soustraction, il ne reste plus que 80 personnes au sein du studio, du moins pour le moment. Parmi les postes supprimés, on compte aussi bien des level designers que des artistes sons, ou encore des membres de l’équipe d’assurance qualité. Le studio n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais plusieurs personnes impactées par ces renvois ont mis à jour leur page LinkedIn pour confirmer cela.

Avec des effectifs aussi réduits, les plans concernant un retour « à la Cyberpunk 2077 » paraissent encore plus illusoires que par le passé. À voir maintenant si Mark Gerhard, co-PDG du studio, assurera une nouvelle fois que tout ceci est la faute d’un « sabotage », ou si les dirigeants de Build A Rocket Boy entameront enfin un mea culpa (on y croit peu).