MindsEye : Build A Rocket Boy licencie la majorité de ses employés, quelques jours après la sortie d’une grosse mise à jour

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Avec sa dernière mise à jour pour MindsEye, Build A Rocket Boy espérait que ce serait là le point de départ d’une sorte de rédemption pour MindsEye. Encore fallait-il que cette nouvelle mission propose quelque chose de plus intéressant que des références à un soi-disant sabotage, dont le studio s’estimait être victime. En dehors d’une certaine curiosité morbide, peu de monde s’est penché sur cette mise à jour, et le jeu n’arrive toujours pas à rassembler. Et les moyens du studio commencent logiquement à manquer.

MindsEye

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Date de sortie : 10/06/2025

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