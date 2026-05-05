Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, Mixtape, Subnautica 2… Voici les jeux à venir en mai dans l’abonnement
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Rédigé par Jordan
Maintenant que le Xbox Game Pass est un peu plus abordable qu’il y a quelques semaines, le service regagne en attractivité, surtout lorsque les sorties s’enchaînent. C’est le cas pour ce mois de mai, avec une première quinzaine riche en ajouts, comme on le découvre aujourd’hui.
Les prochains jeux du Xbox Game Pass
La tête de gondole du Xbox Game Pass durant ces prochains jours sera bien entendu Forza Horizon 6, mais il ne sera pas la seule attraction du service. Il faudra surveiller de près les sorties de Mixtape et de Outbound, deux jeux qui veulent nous faire partir en road-trip à leur façon, mais aussi l’arrivée de Subnautica 2 en accès anticipé, après un développement pour le moins houleux.
Voici la liste des jeux qui seront prochainement ajoutés sur le Xbox Game Pass :
- Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) – 6 mai (Ultimate, Standard, PC)
- Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai (Standard)
- Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai (Standard)
- Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai (Ultimate, Standard, PC)
- Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai (Standard)
- Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai (Ultimate, PC)
- Outbound (Cloud, console et PC) – 11 mai (Ultimate, PC)
- Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Ultimate, PC)
- Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Ultimate, PC)
- Elite Dangerous (Cloud et console) – 12 mai (Ultimate, Standard)
- DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai (Standard)
- Subnautica 2 (Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai (Ultimate, PC)
- Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 19 mai (Ultimate, PC)
Pour faire de la place à tous ces jeux, d’autres quitteront le service dès le 15 mai, à savoir :
- Galacticare (Cloud, console et PC)
- Go Mecha Ball (Cloud, console et PC)
- Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, console et PC)
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console et PC)
- Planet of Lana (Game Preview) (PC)
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