Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, Mixtape, Subnautica 2… Voici les jeux à venir en mai dans l’abonnement

Les prochains jeux du Xbox Game Pass

La tête de gondole du Xbox Game Pass durant ces prochains jours sera bien entendu Forza Horizon 6, mais il ne sera pas la seule attraction du service. Il faudra surveiller de près les sorties de Mixtape et de Outbound, deux jeux qui veulent nous faire partir en road-trip à leur façon, mais aussi l’arrivée de Subnautica 2 en accès anticipé, après un développement pour le moins houleux.

Voici la liste des jeux qui seront prochainement ajoutés sur le Xbox Game Pass :

Pour faire de la place à tous ces jeux, d’autres quitteront le service dès le 15 mai, à savoir :