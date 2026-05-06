Alors que les rumeurs pointent vers un Injustice 3, Ed Boon confirme qu’un nouveau Mortal Kombat est en développement

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Avant même l’annonce de Mortal Kombat 1, on pensait que NetherRealm allait laisser la licence se reposer en enchaînant plutôt sur un Injustice 3. Finalement, le studio a préféré se concentrer sur sa licence fétiche, ce qui n’était pas un mauvais choix stratégique puisque ce dernier épisode s’est vendu à 8 millions d’exemplaires. Mais comme la réputation de Mortal Kombat 1 n’est pas fameuse, c’était peut-être le bon moment pour la laisser de côté pour un temps. Et des rumeurs récentes à propos d’Injustice 3 renforçaient ce sentiment. Ce qui n’est peut-être pas de l’avis d’Ed Boon.

Mortal Kombat 1

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Mortal Kombat 1
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Date de sortie : 19/09/2023

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