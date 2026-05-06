Alors que les rumeurs pointent vers un Injustice 3, Ed Boon confirme qu’un nouveau Mortal Kombat est en développement

La licence ne prend pas le temps de souffler

Les super-héros DC vont peut-être devoir patienter plus longtemps. Il est possible qu’Injustice 3 soit bien le prochain jeu de NetherRealm, mais le PDG du studio a voulu assurer à Collider que Mortal Kombat n’allait pas prendre beaucoup de repos, étant donné qu’un autre jeu est déjà en développement :

« J’aimerais tellement vous en dire plus. Mais si je le faisais, je risquerais d’avoir des ennuis. On travaille bel et bien sur un autre Mortal Kombat, et on a d’autres projets en cours, pas seulement des jeux, mais aussi sur d’autres médias. On a donc plein de belles annonces à faire. »

Avec le support de Mortal Kombat 1 qui a pris assez rapidement, la nouvelle n’est pas des plus étonnantes. On peut également remettre cette déclaration dans son contexte : Ed Boon est ici en pleine promotion du film Mortal Kombat 2. Faire passer le message que la licence est plus vivante que jamais et qu’un nouveau est en préparation tient de la logique commerciale pure. À voir si le studio a décidé de se dépêcher pour nous pondre un Mortal Kombat 12 (ou 2) ou s’il prendra bien le temps d’analyser ce qui n’a pas fonctionné sur le dernier épisode pour revenir plus fort ensuite.