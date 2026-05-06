Microsoft abandonne son IA Copilot sur les consoles Xbox et sur l’application mobile

Plus de Copilot dans l’avion

L’annonce de l’arrivée de Copilot sur les consoles Xbox ne date pourtant que de quelques semaines. C’est en mars dernier que Microsoft a manifesté cette intention, afin que ce chatbot IA soit intégré sur Xbox Series pour vous donner quelques conseils en jeu. Cela devait aussi passer par l’application mobile Xbox. Ces plans sont désormais annulés, et Copilot ne verra finalement pas le jour sur Xbox Series. Sur ses réseaux sociaux, Asha Sharma déclare :

« Xbox doit aller plus vite, approfondir notre lien avec la communauté et résoudre les frictions pour les joueurs comme pour les développeurs.

Aujourd’hui, nous avons promu des leaders qui ont contribué à bâtir Xbox, tout en intégrant de nouvelles voix pour nous aider à avancer. Cet équilibre est important alors que nous remettons l’entreprise sur les rails. Dans le cadre de ce changement, vous nous verrez commencer à retirer des fonctionnalités qui ne correspondent pas à la direction que nous prenons. Nous allons commencer à arrêter Copilot sur mobile et cesser le développement de Copilot sur console. »

Maintenant, il est intéressant de se rappeler que cette mouvance vers l’IA a été lancée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui ne cesse de vanter les mérites de l’IA, comme tout patron de la tech. Puisqu’il est toujours aux commandes et qu’il n’a sans doute pas beaucoup changé d’avis à ce sujet, il est curieux de voir Asha Sharma disposer d’une telle marge de manœuvre. Surtout pour une PDG qui vient justement de ce monde de l’IA et qui vient de recruter des personnes spécialisées dans le domaine. De quoi nous laisser dans le flou.