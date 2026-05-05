Neverness to Everness : Le nouveau gacha démarre bien avec un premier jour très rentable

Un départ encourageant

Si l’on ignore encore le nombre de téléchargements pour Neverness to Everness, les premiers chiffres réalisés par le jeu ont été dévoilés par Perfect World Games, qui a voulu partager la bonne nouvelle avec ses investisseurs (rapport traduit par le site Automaton). En un seul jour, le gacha aurait donc récolté plus de 100 millions de yuans, soit environ 14,64 millions de dollars. Le marché principal du jeu serait divisé entre le Japon et les États-Unis, tandis que les performances réalisées en Corée du Sud seraient supérieures à celles escomptées.

Selon l’analyste Daniel Ahmad, cette performance serait supérieure à celle réalisée par Tower of Fantasy, précédent jeu de Hotta Studio. Ce qui est à remettre en perspective dans la mesure où ce précédent jeu est d’abord sorti en Chine avant de s’offrir un lancement mondial, rendant la comparaison plus difficile. On remarquera qu’en Chine, les revenus réalisés par le titre proviennent à 65 % de la version PC (35 % sur mobiles), contre 75 % dans le reste du monde (sur PC et PS5, 25 % sur mobiles).

Un bon départ pour NTE donc, même si le plus difficile commence maintenant. Conserver la communauté sera une chose, mais être rentable en sera une autre, et la sortie de nouveaux personnages (et de skins) sera déterminante afin de voir si le public sera prêt à mettre la main au portefeuille.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Neverness to Everness.