Neverness to Everness : Le nouveau gacha démarre bien avec un premier jour très rentable
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’hégémonie de Genshin Impact sur le marché rend la survie d’un gacha très aléatoire, mais à chaque fois qu’un nouveau concurrent débarque, l’effet de curiosité l’emporte. On l’a vu avec Arknights Endfield tout récemment, et dans une moindre mesure sur le dernier jeu Seven Deadly Sins, lorsqu’un nouveau titre du genre débarque sur le marché, tout le monde veut voir ce qu’il en est. Neverness to Everness profite lui aussi de cet effet de curiosité et réalise sans surprise un bon lancement.
Un départ encourageant
Si l’on ignore encore le nombre de téléchargements pour Neverness to Everness, les premiers chiffres réalisés par le jeu ont été dévoilés par Perfect World Games, qui a voulu partager la bonne nouvelle avec ses investisseurs (rapport traduit par le site Automaton). En un seul jour, le gacha aurait donc récolté plus de 100 millions de yuans, soit environ 14,64 millions de dollars. Le marché principal du jeu serait divisé entre le Japon et les États-Unis, tandis que les performances réalisées en Corée du Sud seraient supérieures à celles escomptées.
Selon l’analyste Daniel Ahmad, cette performance serait supérieure à celle réalisée par Tower of Fantasy, précédent jeu de Hotta Studio. Ce qui est à remettre en perspective dans la mesure où ce précédent jeu est d’abord sorti en Chine avant de s’offrir un lancement mondial, rendant la comparaison plus difficile. On remarquera qu’en Chine, les revenus réalisés par le titre proviennent à 65 % de la version PC (35 % sur mobiles), contre 75 % dans le reste du monde (sur PC et PS5, 25 % sur mobiles).
Un bon départ pour NTE donc, même si le plus difficile commence maintenant. Conserver la communauté sera une chose, mais être rentable en sera une autre, et la sortie de nouveaux personnages (et de skins) sera déterminante afin de voir si le public sera prêt à mettre la main au portefeuille.
Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Neverness to Everness.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/04/2026