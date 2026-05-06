Les remakes des jeux cultes Myst et Riven reviennent sur PS5 et sur le PS VR2

Le remake de Riven arrive aussi sur Xbox Series

Le studio Cyan s’apprête à donner une seconde jeunesse au remake de Myst. Une version PS5 est bien au programme et sortira ce 19 mai, avec une compatibilité pour le casque PlayStation VR2. Si vous ne l’avez pas, vous pourrez tout de même jouer sans réalité virtuelle. Par ailleurs, sans VR, vous pourrez profiter du raytracing, et ce sans avoir besoin de PS5 Pro, même si cela nécessite de se limiter à 30 images par seconde. La PS5 Pro rendra tout de même l’expérience bien plus agréable,, avec une meilleure distance d’affichage, des textures plus lisses et d’autres améliorations techniques.

Il en sera de même pour la version PS5 du remake de Riven, qui a aussi été confirmée dans la foulée. Là encore, le titre sera jouable de manière traditionnelle, ou en réalité virtuelle à l’aide du PS VR2. Et comme ce remake n’était pas encore sorti sur les consoles Xbox contrairement à Myst, le studio Cyan en profite pour porter son jeu sur Xbox Series (et PC via le Microsoft Store). Ces versions seront elles aussi disponibles dès le 19 mai.