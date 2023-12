22 jeux indépendants qu’il ne fallait pas manquer en 2023

Dans la continuité de ce que nous avons proposé l’an dernier, voici pour vous une sélection des meilleurs jeux indépendants de 2023. Au vu du planning de sorties de cette année qui, encore une fois, a été extrêmement chargé et des nombreux débats autour des titres méritant ou non d’être classés dans cette catégorie, il convient de préciser que la liste ci-dessous est non exhaustive et subjective.

American Arcadia

Développeur/éditeur : Out of the Blue/Raw Fury

: Out of the Blue/Raw Fury Plateforme : PC

Trois ans après le fort sympathique Call of the Sea, le studio espagnol Out of the Blue s’est rappelé à notre bon souvenir avec son nouveau jeu d’aventure, American Arcadia. Puisant ses inspirations dans le célèbre film The Truman Show, il nous invite à suivre l’histoire de Trevor Hills, un banal employé de bureau de la cité rétrofuturiste façon années 70 d’Arcadia. Grâce à l’aide d’une dénommée Angela Solano, il va tenter de fuir American Arcadia, la télé-réalité la plus suivie au monde, filmant les habitants et habitantes de la ville 24h/24 et 7j/7 depuis 55 saisons et appliquant surtout une terrifiante règle selon laquelle être impopulaire aux yeux du public est synonyme de condamnation à mort.

A Space for the Unbound

Développeur/éditeurs : Mojiken/Toge Productions et Chorus Worldwide

: Mojiken/Toge Productions et Chorus Worldwide Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Sorti début 2023, A Space for the Unbound est une petite pépite en pixel art venue du continent asiatique. Se déroulant dans le milieu rural indonésien des années 90, elle raconte le récit d’Atma et de Raya, deux personnages voyant leur quotidien de lycéen et lycéenne menacé par l’apparition d’un étrange pouvoir surnaturel pouvant provoquer la fin du monde. Si l’expérience de jeu demeure relativement simpliste, ce titre mise avant tout sur sa narration abordant des thèmes sensibles liés à la lutte contre l’anxiété et la dépression pour attirer notre attention.

Astral Ascent

Développeurs/éditeurs : Hibernian Workshop et MP2 Games/Hibernian Workshop et Maple Whispering

: Hibernian Workshop et MP2 Games/Hibernian Workshop et Maple Whispering Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

Passé par une campagne Kickstarter à succès et un accès anticipé durant environ un an et demi, Astral Ascent est un rogue-lite qui n’a pas à rougir face à des maitres du genre comme Hades et Dead Cells, aussi bien en matière de gameplay que de direction artistique et de challenge. Chapeauté par ceux et celles derrière Dark Devotion, il nous propose de contrôler Ayla, Kiran, Calie ou Octave, quatre personnages aux armes et capacités uniques ayant pour principal objectif de s’évader du Jardin, une prison astrale en pixel art gardée par douze puissants boss appelés Zodiaques.

Cassette Beasts

Développeur/éditeur : Bytten Studio/Raw Fury

: Bytten Studio/Raw Fury Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Si Temtem est souvent la première production nous venant en tête quand il s’agit de citer un Pokémon-like, il serait dommage d’oublier l’existence de Cassette Beasts dans le même genre. Prenant la forme d’un RPG en monde ouvert intégrant des combats au tour par tour et arborant une esthétique en pixel art, ce titre jouable en solo ou en coopération locale nous demande d’incarner notre propre personnage cherchant à s’enfuir de la mystérieuse île de la Nouvelle-Wirral sur laquelle nous nous sommes échoués. Pour y arriver, il faut affronter les 120 créatures présentes sur notre chemin en nous transformant ou en fusionnant certaines d’entre elles par l’intermédiaire de cassettes analogiques servant à enregistrer leur apparence et surtout leurs compétences. Plutôt original, non ?

Chants of Sennaar

Développeur/éditeur : Rundisc/Focus Entertainment

: Rundisc/Focus Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

Offrant un dépaysement total de par son atmosphère, son univers, sa direction artistique et ses musiques, Chants of Sennaar est la dernière belle création du studio toulousain Rundisc (Varion). S’inspirant du célèbre mythe de Babel, ce jeu nous emmène dans un périple poétique et porteur d’un joli message sous les traits du Voyageur. En effet, cet être a pour mission de décoder des langues anciennes à l’aide de son journal afin de rétablir les liens entre les Peuples de la Tour qui ont cessé de se parler depuis la nuit des temps.

Cocoon

Développeur/éditeur : Geometric Interactive/Annapurna Interactive

: Geometric Interactive/Annapurna Interactive Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Modeste chef-d’œuvre des puzzle games oniriques grâce notamment à l’intelligence qui se dégage de son level design, Cocoon est un projet en partie porté par Jeppe Carlsen, le principal concepteur des gameplays de Limbo et Inside, au sein du studio danois Geometric Interactive. Nous plongeant dans un multivers intrigant et particulièrement bien alambiqué, nous y suivons l’épopée cryptique d’un personnage contraint de résoudre des énigmes plus ou moins complexes pour progresser à travers des mondes extraterrestres protégés par de puissants gardiens.

DREDGE

Développeur/éditeur : Black Salt Games/Team17

: Black Salt Games/Team17 Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Fruit d’une collaboration entre Team17 et l’entreprise néo-zélandaise Black Salt Games, DREDGE nous offre une aventure à la fois rafraichissante et mystérieuse. Dans le rôle d’un pêcheur installant sa petite entreprise au sein de la Grande Moelle, un hameau situé sur l’une des îles d’un archipel isolé, nous devons sillonner les profondeurs peuplées par pas moins de 125 créatures marines différentes à la recherche d’artefacts divers et variés. Une tâche loin d’être aisée à cause d’une étrange brume dissimulant de dangereux monstres une fois la nuit tombée.

En Garde!

Développeur/éditeur : Fireplace Games

: Fireplace Games Plateforme : PC

Considéré comme une agréable fable française médiévale et burlesque, En Garde! est un jeu d’action et d’aventure solo imaginé par le studio montpelliérain Fireplace Games. Pensé à l’origine comme un simple projet étudiant, il nous fait incarner Adalia de Volador, une épéiste légendaire oubliée de l’Histoire. Avec son équipement tout droit tiré de l’âge d’or des comédies de cape et d’épée, celle-ci est prête à tout pour mettre un terme définitif aux agissements du vil et cruel tyran Comte-Duc.

Gravity Circuit

Développeur/éditeur : Domesticated Ant Games/PID Games

: Domesticated Ant Games/PID Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

S’inspirant grandement de l’iconique franchise japonaise Mega Man et d’autres classiques du genre commercialisés dans les années 80 et 90, Gravity Circuit est un excellent action-platformer en 2D prenant place dans un univers futuriste habité par des robots. A travers les douze niveaux composant sa campagne solo, nous devons aider Kai, un agent solitaire et ancien héros de guerre, à terrasser une redoutable armée virale en usant de ses pouvoirs issus du mystérieux Circuit Gravitationnel.

Laika: Aged Through Blood

Développeur/éditeur : Brainwash Gang/Headup Games

: Brainwash Gang/Headup Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch (2024)

Autre production indépendante intéressante sortie en 2023, Laika: Aged Through Blood revisite à sa façon le genre du Metroidvania en se définissant comme un « motorvania ». Inspiré des westerns se déroulant dans un désert post-apocalyptique et optant pour des décors et environnements dessinés à la main, ce jeu d’action et d’aventure nous raconte l’histoire d’une mère coyote. Appartenant à une tribu opprimée par des forces d’occupation sans pitié, cette guerrière se lance dans une quête de vengeance afin de récupérer une chose que son peuple a perdu au cours de son histoire.

The Last Spell

Développeur/éditeur : Ishtar Games/The Arcade Crew

: Ishtar Games/The Arcade Crew Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

En plus du jeu de gestion Lakeburg Legacies, les Français d’Ishtar Games nous ont également proposé le RPG tactique au tour par tour The Last Spell cette année. Incluant des mécaniques issues du genre rogue-lite, ce titre tout en pixel art nous demande de protéger par tous les moyens possibles le dernier bastion de l’Humanité face aux hordes de mutants qui la menacent. Pour parvenir à nos fins, il faut enchainer les cycles jour/nuit en survivant aux assauts ennemis jusqu’à ce que le sort ultime permettant de bannir définitivement toute forme de magie du monde soit lancé.

Lunacid

Développeur/éditeur : Kirra LLC.

: Kirra LLC. Plateformes : PC

Lunacid est un hommage à la série des King’s Field qui est la première saga de FromSoftware à l’époque de la PS1. Ce qui explique aussi le style graphique du jeu qui ne se veut absolument pas être un Souls mais on y retrouve tout de même un monde intriguant rempli de secrets, la construction de votre build, un bestiaire solide et surtout de la difficulté. Vous vous retrouvez dans un gigantesque puits contenant bien des dangers et votre seul espoir est de réveiller la terrible bête qui sommeille tout au fond.

Moonstone Island

Développeur/éditeur : Studio Supersoft/Raw Fury

: Studio Supersoft/Raw Fury Plateformes : PC – Nintendo Switch

Un jeu en pixel art orienté simulation de vie et collecte de créatures à l’ambiance cozy, ça vous dit ? Si oui, alors voici le sympathique Moonstone Island. Ici, dans le cadre et le respect d’une vieille tradition, nous vivons pendant une année fictive entière sur une île céleste pour valider notre formation d’alchimiste. L’occasion rêvée de bâtir notre propre chez-nous, de nouer des relations amicales et amoureuses avec les habitants et habitantes de la région, ou encore de percer tous les secrets des environs en explorant la centaine de lieux générés de manière procédurale.

Party Animals

Développeur/éditeur : Recreate Games/Source Technology

: Recreate Games/Source Technology Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

Défouloir idéal pour les soirées entre amis, Party Animals est un party game faisant beaucoup penser à Gang Beasts, à la différence qu’il met en scène des animaux. Chien, chat, lapin, tigre, cochon… revêtez votre meilleur skin et faites parler votre skill à coups de poings, de pieds, de tête ou en utilisant les divers objets que vous récupérerez dans l’arène afin de mettre vos adversaires KO. Et, à chaque fin de partie, n’oubliez pas de soigner, ou pas, votre attitude pour la traditionnelle photo de groupe qui, sans exagération aucune, est sans doute une des fonctionnalités les plus amusantes du jeu.

Pizza Tower

Développeur : Tour de Pizza

: Tour de Pizza Plateformes : PC

Si ce sont les propositions décalées qui vous intéressent, Pizza Tower est fait pour vous. Il s’agit d’un jeu de plateforme inspiré des Wario Land qui vous met dans la peau de Pepperino Spaghetti, oui oui. Sa pizzeria est menacée par un laser en haut d’une tour que notre héros va « méthodiquement » détruire. Comprenez qu’à chaque niveau, il va casser un pilier puis prendre la fuite jusqu’à l’entrée. C’est donc une expérience frénétique avec un level design solide et une direction artistique que l’on pourrait qualifier d’animation flash des années 90 avec un charme si particulier.

Roboquest

Développeur/éditeur : RyseUp Studios/Starbreeze Studios

: RyseUp Studios/Starbreeze Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

Profitant de la toute première édition de notre AG French Direct pour lancer son accès anticipé fin août 2020, Roboquest a déployé sa version 1.0 cette année. Jouable seul ou en coopération à deux en ligne, ce fast-FPS/rogue-lite embarque un gameplay à la fois nerveux et grisant nous laissant l’opportunité de dézinguer des robots à la pelle en dirigeant un Gardien. Capable de changer de classe, d’acquérir de nombreuses compétences différentes et d’être amélioré au fur et mesure de nos runs, il s’agit du compagnon parfait pour aider la jeune ingénieure Max à atteindre la mythique cité futuriste de Haven 8.

Sea of Stars

Développeur/éditeur : Sabotage Studio

: Sabotage Studio Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Cinq ans après la sortie de l’excellent The Messenger, Sabotage Studio n’a clairement pas déçu avec Sea of Stars. Hommage réussi aux licences phares du J-RPG telles que Chrono Trigger et Golden Sun, le RPG au tour par tour s’appuie sur un gameplay bien huilé, un level design maitrisé, une direction artistique en pixel art soignée et une magnifique bande-son pour nous inciter naturellement à suivre les aventures de deux Enfants du Solstice et de leurs compagnons de route dans leur combat contre le Fleshmancer, un maléfique alchimiste, et son armée de monstres.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Développeur/éditeur : Mimimi Games

: Mimimi Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

Ultime production du studio allemand Mimimi Games qui fermera malheureusement ses portes d’ici la fin de l’année, Shadow Gambit: The Cursed Crew est un jeu d’infiltration et de stratégie dans la lignée de Desperados III salué par la critique et le public. Se déroulant dans une version alternative de l’âge d’or de la piraterie, nous y incarnons Afia, une pirate touchée par la malédiction des Âmes Perdues, qui cherche à s’accaparer le mystérieux trésor du légendaire Capitaine Mordechai tout en combattant les soldats fanatiques de l’Inquisition avec l’équipage du Red Marley, son navire fantôme.

Slay the Princess

Développeur/éditeur : Black Tabby Games

: Black Tabby Games Plateforme : PC

Chapeauté par l’équipe derrière le visual novel horrifique Scarlet Hollow, Slay the Princess est un jeu narratif à l’ambiance tout aussi dérangeante dans lequel nous incarnons un personnage chargé d’éliminer une princesse enfermée dans le sous-sol d’une cabane située dans les bois. Cependant, celle-ci ne compte pas se laisser faire au point qu’elle tentera de nous séduire, nous mentir ou encore nous promettre monts et merveilles dans le seul but de sauver sa peau. Il est donc nécessaire de faire les bons choix car, dans le cas contraire, elle n’hésitera pas à nous tuer, ce qui provoquera alors la fin du monde.

Tchia

Développeur/éditeur : Awaceb/Kepler Interactive

: Awaceb/Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Faisant de l’œil à pas mal de monde depuis quelques années maintenant, Tchia n’est pas parfait mais fait partie des expériences les plus rafraichissantes de 2023, bien aidé par sa direction artistique colorée et chatoyante ainsi que son univers musical de haute volée. Prenant place dans un monde ouvert de type bac à sable inspiré de l’île de la Nouvelle-Calédonie, ce titre suit le récit de Tchia, une jeune fille déterminée à sauver son père des griffes d’un infâme tyran nommé Meavora grâce à son don lui permettant de contrôler les animaux et objets autour d’elle.

Viewfinder

Développeur/éditeur : Sad Owl Studios/Thunderful Games

: Sad Owl Studios/Thunderful Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Pouvant faire penser à Superliminal et même Portal dans ses mécaniques de gameplay jouant en permanence sur la notion de perspective, Viewfinder est un intelligent jeu de réflexion qui a de quoi donner des nœuds au cerveau. En utilisant essentiellement, et surtout astucieusement, un appareil photo instantané, nous devons remodeler et façonner la réalité à notre sauce pour progresser à travers un univers alternatif censé dissimuler une technologie capable de ramener un climat sain sur la planète Terre.

Wartales

Développeur/éditeur : Shiro Games

: Shiro Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Dernier titre de cette liste, Wartales est sans conteste une des pépites indépendantes marquantes de 2023. Développé par les bordelais de Shiro Games à qui l’on doit Dune: Spice Wars, Darksburg ou encore Northgard, ce RPG stratégique médiéval en monde ouvert nous amène à créer et gérer notre propre groupe de mercenaires, en solo ou en coopération en ligne. Très bien huilé et d’une grande richesse dans l’expérience qu’il propose, le défi qu’il nous lance ici est « simple » : survivre et prospérer dans un univers hostile tentant péniblement de se reconstruire suite à une terrible épidémie de peste qui a eu lieu il y a environ un siècle. Bon courage !

Rappelons à nouveau que cette sélection n’a et n’aura jamais vocation à être universelle. Elle a seulement pour objectif de vous faire découvrir des jeux qui seraient potentiellement passés sous votre radar cette année. D’ailleurs, sachez que bon nombre d’autres productions indépendantes auraient pu prétendre à une place dans cet article telles que :

les expériences narratives Goodbye Volcano High et Dordogne

les jeux d’horreur Amnesia: The Bunker et Killer Frequency

les titres coopératifs Bread & Fred et Were Here Expeditions: The FriendShip

le battle royale rythmique et musical Headbangers Rythm Royale

les suites de diverses pépites bien connues du public dont Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Moving Out 2, Blasphemous II, Wargroove 2, Darkest Dungeon II, The Talos Principle 2, Everspace 2 et Fuga: Melodies of Steel 2