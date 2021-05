Summoners War : Lost Centuria

Summoners War : Lost Centuria est un jeu mobile en free to play développé et édité par les coréens de Come2uS. Il reprend l'univers du célèbre gacha Summoners War : Sky Arena en proposant un jeu presque exclusivement PVP. Les joueurs pourront ainsi faire combattre une équipe de 8 créatures contre d'autres joueurs en temps réel avec une dimension stratégique basée sur les contres et la synergie entre les créatures. Il propose en outre un mode solo, un système d'alliance et d'autres modes compétitifs à débloquer.