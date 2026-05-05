Asha Sharma embauche de nouveaux cadres pour diriger Xbox, qui proviennent surtout de Microsoft CoreAI

Asha Sharma retrouve ses anciens collègues

Le site CNBC a pu relayer un mémo envoyé par Asha Sharma concernant l’envie de cette dernière d’avancer rapidement sur certains dossiers, en se rapprochant de la communauté :

« Nous devons faire évoluer nos méthodes de travail et notre organisation sur l’ensemble de notre plateforme. Actuellement, il est trop difficile d’avoir un impact rapide. Nous consacrons trop de temps à nos activités internes au lieu de nous impliquer auprès de la communauté, et nous manquons de profondeur dans certains domaines fondamentaux. »

Elle déclare donc vouloir amener de nouvelles personnes au sein de l’entreprise, qui apportent avec elles de nouvelles compétences. Ces nouveaux dirigeants sont pour la plupart issus de CoreAI, la division de Microsoft basée sur le développement de l’intelligence artificielle, autrefois gérée par Asha Sharma. Parmi les nouvelles têtes, on retrouve donc :

Jared Palmer , vice-président de Core-AI (ainsi que de GitHub), qui va rejoindre l’équipe technique de Xbox pour travailler sur de nouveaux produits et sur de nombreux outils

, vice-président de Core-AI (ainsi que de GitHub), qui va rejoindre l’équipe technique de Xbox pour travailler sur de nouveaux produits et sur de nombreux outils Tim Allen , vice-président design chez Core AI et GitHub (ancien d’Instacart, autre société dans laquelle a travaillé Sharma), va quant à lui gérer l’équipe design de Xbox

, vice-président design chez Core AI et GitHub (ancien d’Instacart, autre société dans laquelle a travaillé Sharma), va quant à lui gérer l’équipe design de Xbox Jonathan McKay , ancien directeur de Meta et responsable de la croissance de ChatGPT chez OpenAI, remplira le même rôle ici

, ancien directeur de Meta et responsable de la croissance de ChatGPT chez OpenAI, remplira le même rôle ici Evan Chaki , general manager chez CoreIA, va gérer une équipe d’ingénieurs chargée de simplifier le développement et le « travail répétitif »

, general manager chez CoreIA, va gérer une équipe d’ingénieurs chargée de simplifier le développement et le « travail répétitif » David Schloss, ancien directeur de la croissance chez Instacart, s’occupera des abonnements et du cloud

En bref, des anciens collègues de la nouvelle PDG, qui, comme Asha Sharma, ont tous plus ou moins la particularité d’être spécialisés dans le domaine de l’IA. Ne pas voir tout cela comme un signal très fort serait sans doute naïf, même si Asha Sharma a déclaré à maintes reprises qu’elle serait prudente à ce sujet.

Ces arrivées s’accompagnent aussi de deux départs importants chez Xbox. Le premier est celui de Kevin Gammill, qui s’est longtemps occupé de l’expérience utilisateur. Le second concerne Roanne Sones, qui va quitter son poste de vice-présidente des appareils et de l’écosystème Xbox, même si elle conservera un rôle de conseillère. Jason Ronald, l’architecte de la Xbox Series et de Project Helix, a quant à lui droit à une nouvelle promotion, sans que l’on sache laquelle.