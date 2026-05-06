Zenless Zone Zero : La version 2.8 du jeu est désormais disponible avec deux personnages inédits, ou presque
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Rédigé par Jordan
Zenless Zone Zero est à l’aube de quelques changements majeurs avec sa version 3.0 à l’horizon. En plus d’une nouvelle région avec de nouveaux personnages à découvrir, cette mise à jour mettra aussi en avant un élément inédit, ce qui devrait changer pas mal de choses dans la composition des équipes. En attendant tous ces bouleversements, place à une mise à jour plus traditionnelle qui ajoute tout de même deux personnages au casting.
Dernier arrêt avant la 3.0
Enfin, il est difficile de parler de deux vrais personnages inédits pour cette version 2.8 de Zenless Zone Zero, puisque l’un d’eux n’est autre que Billy. Un agent qui est l’une des figures de proue du jeu depuis sa version 1.0, mais qui a ici droit à une version de rang S, bien plus puissante. Il faudra encore attendre trois semaines avant de tenter de l’invoquer, puisque la première bannière de cette version 2.8 met en avant Promeia, personnage anomalie de rang S et de type glace.
Cette mise à jour nous donne également accès à une nouvelle quête principale qui servira à faire la transition avec la nouvelle histoire de la version 3.0, tandis que quelques événements viendront nous occuper durant les prochaines semaines, à l’image de l’ouverture du parc Boutopie. Les fans du personnage de Miyabi peuvent également se procurer un nouveau costume pour cette dernière dans la boutique du jeu.
Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.
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Date de sortie : 04/07/2024