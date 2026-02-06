Resident Evil 4 Remake franchit les 12 millions de ventes, Devil May Cry 5 les 11 millions… Capcom fait le point sur ses jeux

Les titres qui ont atteint le million

Ce n’est un secret pour personne, Capcom se porte bien. Très bien même. Si bien qu’il a encore réalisé une année record, alors que l’exercice fiscal se clôture seulement le 31 mars prochain. C’est notamment porté par un catalogue de jeux qui continue de régulièrement bien se vendre, même plusieurs années après leur lancement, comme le démontre la récente mise à jour de leurs jeux Platinum, leur classement des meilleures ventes, qu’ils actualisent souvent depuis bientôt une dizaine d’années.

Avec des chiffres arrêtés au 31 décembre 2025, on apprend notamment que Resident Evil 4 Remake a dépassé le cap des 12,2 millions d’unités vendues, soit plus de 1,1 millions de copies écoulées sur les trois derniers mois de l’année 2025. Excellente prouesse également pour le back-catalogue de la série, avec Resident Evil Village (13,5 millions au total, pour +700 000 fin 2025) et Resident Evil 2 (16,8 millions, dont 500.000 depuis le 30 septembre).

Dans les autres avancées notables sur le dernier trimestre, on peut noter les 600.000 copies supplémentaires pour Street Fighter 6 (cumulant le total à 6.3 millions) et les 300.000 ventes pour Devil May Cry 5, dépassant les 11 millions (et qui a connu une année record grâce à la série). Moins reluisant sur le papier, même s’il continue de bien se vendre, Monster Hunter Wilds s’est moins vendu sur cette période que Monster Hunter Rise et Monster Hunter Sunbreak (seulement 300.000 copies contre respectivement 400.000 et 500.00 pour les anciens jeux).

Voici le top 10 des meilleurs jeux vendus chez Capcom, au 31 décembre 2025 :

Monster Hunter World : 22 millions

Monster Hunter Rise : 18,2 millions

Resident Evil 2 Remake : 16,8 millions

Resident Evil 7 : 16,4 millions

Monster Hunter World Iceborne : 15,9 millions

Resident Evil Village : 13,5 millions

Resident Evil 4 Remake : 12,2 millions

Monster Hunter Wilds : 11 millions

Devil May Cry 5 : 11 millions

Resident Evil 3 Remake : 10,9 millions

Capcom prévoit de sortir trois projets majeurs dans les prochains semaines avec Resident Evil Requiem (27 février), Monster Hunter Stories 3 (13 mars) et Pragmata (24 avril).