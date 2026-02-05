La PS5 dépasse les 92,2 millions de ventes dans le monde

Les 100 millions fin 2026 ?

La première chose à retenir du bilan de PlayStation concerne donc les ventes de la PS5. La machine se porte bien, puisqu’au cours du dernier trimestre (qui s’est terminé le 31 décembre), ce sont 8 millions de PS5 qui ont été distribuées. Un recul de 1,5 million par rapport à l’année passée, mais la console a tout de même eu droit à de belles fêtes de fin d’année. On note ainsi que le total de PS5 vendues se porte maintenant à 92,2 millions. En route pour les 100 millions d’ici la fin de l’année donc.

Du moins à condition de ne pas être impacté par la crise de la RAM qui touche toute l’industrie technologique. Et à ce sujet, Sony a voulu se montrer rassurant. Lin Tao, qui gère les finances du groupe, a indiqué que Sony avait sécurisé assez de composants pour tenir jusqu’aux prochaines fêtes de fin d’année :

« Concernant l’approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en mesure de garantir la quantité minimale nécessaire pour gérer la période des fêtes de fin d’année du prochain exercice fiscal. À l’avenir, nous comptons poursuivre les négociations avec différents fournisseurs afin de sécuriser un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande de nos clients. Compte tenu de la phase actuelle du cycle de vie de nos consoles, notre stratégie de vente hardware est flexible. Nous entendons minimiser l’impact de la hausse du coût de la mémoire sur ce segment en privilégiant la monétisation de notre base installée existante et en nous efforçant d’accroître encore nos revenus issus des logiciels et des services réseau. »

Pas de hausse prochaine pour le prix de la PS5… mais une hausse sur les services ? Rien n’est vraiment très clair ici, étant donné que le compte-rendu du bilan peut comporter quelques erreurs d’interprétation. Pas de conclusions hâtives donc.

En attendant, Sony précise avoir 132 millions d’utilisateurs du PlayStation Network (chiffres arrêtés au 30 septembre dernier), soit 3 millions de plus que l’année passée, et a vendu 97,2 millions de jeux (PS5 et PS4) sur le dernier trimestre. Là encore, c’est mieux qu’il y a un an, avec une aussi dans les jeux first-party, notamment grâce à Ghost of Yotei, qui arrive à faire mieux que Ghost of Tsushima en son temps (sur un même nombre de jours de commercialisation).