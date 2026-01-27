Capcom continue d’enchaîner les années records, avec un catalogue qui cartonne et qui a bien été aidé par Devil May Cry 5

Et l’année n’est pas encore terminée

Alors oui, Monster Hunter Wilds aurait pu amener Capcom vers de nouveaux sommets. Mais n’allez pas croire pour autant que les performances du jeu sont basses, et que le bilan de l’éditeur n’est pas dans le vert à cause de cela. Le chiffre d’affaires est en hausse de 29,8% par rapport à l’année dernière chez Capcom, et cela se traduit par des ventes de jeux bien plus élevées que l’année passée.

On parle ici de 34,64 millions de jeux vendus sur cette période, soit +13,5%, et Capcom souligne que Street Fighter 6 a beaucoup contribué à cela grâce à la sortie de sa version Switch 2, tandis que Devil May Cry V aura été le champion surprise de l’éditeur sur ces neuf derniers mois. Le jeu atteint maintenant les 11 millions de ventes (de même pour Monster Hunter Wilds), un résultat lié à un prix d’achat assez bas et une série Netflix qui a attiré pas mal de monde, peu importe ce que l’on peut penser de sa qualité.

Le back-catalogue de l’éditeur est toujours très porteur, surtout pour la saga Resident Evil. Le quatrième épisode et Village se sont particulièrement bien vendus ici. Capcom lâche même un mot sur Resident Evil Survival Unit, qui a été téléchargé plus de 3 millions de fois. Et avec un Resident Evil Requiem qui arrive juste avant la fin de l’année fiscale, autant dire que Capcom sera sur le toit du monde durant les prochaines semaines.