La Switch 2 continue de cartonner avec plus de 17 millions de ventes, tandis que la Switch dépasse le score de la DS

La Nintendo DS est enfin battue

Commençons donc par les chiffres de la Switch 2, qui confirment l’excellente première année de la machine. Durant le dernier trimestre en date (qui s’est terminé le 31 décembre), la Switch 2 s’est écoulée à 7,01 millions d’exemplaires, ce qui l’amène à un total de 17,37 millions de consoles vendues depuis sa sortie en juin dernier. Pour rappel, Nintendo prévoyait de vendre au moins 19 millions de Switch 2 d’ici la fin de l’année fiscale (le 31 mars). Pas besoin de jouer les Nostradamus pour prévoir que cette prévision sera largement dépassée et que la barre des 20 millions devrait être franchie durant ce trimestre.

Et il n’y a pas que la Switch 2 qui est célébrée dans le rapport du constructeur. La première Switch fait également parler d’elle en atteignant le score de 155,37 millions de machines vendues depuis son lancement. Les ventes de cette console commencent fortement à ralentir depuis la sortie de la Switch 2 (+1,36 million), mais cela est désormais suffisant pour que la Switch devienne la console la plus vendue de Nintendo. Elle dépasse ainsi la Nintendo DS (154,02 millions), qui était la tenante du titre jusqu’ici. Prochaine étape, le score de la PS2 et ses 160 millions ?

Les jeux se vendent aussi très bien, mais aucune trace de Metroid Prime 4 ici

Du côté des jeux, voici la liste des 10 titres les plus vendus sur Switch à ce jour :

Mario Kart 8 Deluxe : 70,59 millions Animal Crossing: New Horizons : 49,32 millions Super Smash Bros. Ultimate : 37,44 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 33,64 millions Super Mario Odyssey : 30,27 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 28,08 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 27,08 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 22,40 millions Super Mario Party : 21,28 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,80 millions

Et pour ce qui est des jeux Switch 2, Nintendo a aussi donné quelques résultats, avec un Mario Kart World qui continue de cartonner :

Mario Kart World : 14,03 millions Donkey Kong Bananza : 4,25 millions Légendes Pokémon Z-A (Switch 2) : 3,89 millions Kirby Air Riders : 1,76 million

On notera qu’en combinant les scores de la version Switch et de la version Switch 2, Légendes Pokémon Z-A atteint les 12,3 millions de ventes, en un peu moins d’un trimestre. Autre élément assez remarquable, Nintendo n’a ici pas mentionné les chiffres pour Metroid Prime 4: Beyond. Le jeu est sorti début décembre, ce qui pourrait expliquer pourquoi Nintendo n’en parle pas ici (étant donné qu’il a eu peu de jours pour se vendre), mais cela laisse surtout penser qu’il n’a pas atteint le million de ventes (sauf peut-être en combinant les versions Switch et Switch 2). Le constructeur devrait logiquement nous en parler dans son prochain bilan. Bref, à part cette performance en demi-teinte, tout va bien pour Nintendo.