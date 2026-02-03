La Switch 2 continue de cartonner avec plus de 17 millions de ventes, tandis que la Switch dépasse le score de la DS

Publié le :

Avatar de Jordan

Que l’on apprécie ou non cette Switch 2, les chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent que le grand public s’est rué sur la console dès sa sortie. Et si l’on pouvait estimer que la machine avait connu un Noël peut-être un peu moins grandiose que prévu, les faits indiquent que Nintendo a de quoi s’estimer heureux. Le dernier bilan du constructeur vient d’être mis en ligne, et côté hardware, Nintendo a toutes les raisons de sabrer le champagne.

nintendo switch 2

