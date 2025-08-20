Opening Night Live 2025 : Toutes les annonces de la soirée d’ouverture de la Gamescom

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces effectuées lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025.

Call of Duty: Black Ops 7

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One Date : 14 novembre 2025

Sans surprise, la conférence a débuté avec une longue, peut-être trop longue présentation de Call of Duty: Black Ops 7, qui s’est attardée sur tous les aspects du jeu. On y a aussi bien vu le solo spectaculaire du jeu que ses modes multijoueur, ou encore son mode Zombies qui fera son retour sous une certaine forme. C’était aussi l’occasion de confirmer que le jeu était prévu pour le 14 novembre prochain, tandis que sa bêta démarrera le 2 octobre pour les abonnés Game Pass et le 5 octobre pour les autres.

Lords of the Fallen II

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Fortement teasé depuis quelques jours, Lords of the Fallen II a été officialisé durant cette soirée. Cette suite ne s’est cependant montrée que via une bande-annonce en images de synthèse qui se contente de présenter l’univers, qui se veut plus sombre que jamais. Pour du gameplay, on repassera, mais on sait au moins que ce deuxième, enfin troisième épisode de la licence sera disponible l’année prochaine.

Sekiro: No Defeat

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date : 2026

Deuxième surprise, un nouveau jeu LEGO Batman, qui n’est pas une compilation de précédents épisodes. Au lieu de cela, on retrouvera Bruce Wayne à travers les âges dans une histoire qui rend hommage à plusieurs incarnations du Chevalier Noir, dont celle de Robert Pattison dans The Batman. Une vraie lettre d’amour au personnage, avec plein de méchants iconiques, le tout dans un monde ouvert rempli d’humour. D’humour « sombre », parce que l’on parle de Batou après tout.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

: PC Date : 2026

Maintenant que la licence Warhammer est plus populaire que jamais grâce à Space Marine 2, c’est le bon moment pour multiplier les projets. Deep Silver et KING Art Games se concentrent donc sur le retour d’une série appréciée, celle des Dawn of War, avec Warhammer 40,000: Dawn of War IV prévu sur PC l’année prochaine, qui nous fera vivre 70 missions de campgane via quatre factions jouables.

Monster Hunter Wilds + Final Fantasy XIV

Pendant que la version PC de Monster Hunter Wilds lutte, Capcom multiplie les crossovers. Le prochain sera avec l’un des MMO les plus populaires de ces dernières années, à savoir Final Fantasy XIV. Les chocobos arrivent en tant que monture dans le jeu de chasse, mais ce partenariat ira aussi dans le sens inverse avec un peu de Monster Hunter Wilds dans le MMO.

Onimusha: Way of the Sword

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Toujours chez Capcom, Onimusha: Way of the Sword a refait parler de lui en nous présentant quelques-uns de ses boss que Musashi croisera dans un laboratoire secret. Le jeu se montre toujours très intéressant, avec un gameplay centré sur les parades pour déstabiliser vos adversaires. Toujours pas de date de sortie pour ce nouvel épisode.

Europa Universalis V

: PC Date : 4 novembre 2025

Les amateurs de jeux de stratégie seront aux anges en apprennant que Europa Universalis V est bien réel. Et même mieux, sa sortie n’est plus très lointaine. Paradox Interactive a annoncé ce cinquième épisode dans lequel on faconnera le continent européen comme on le souhaite, en devant le dirigeant le plus juste ou le plus cruel possible.

Daemon X Machina: Titanic Scion

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date : 5 septembre 2025

Prévu pour le mois prochain, Daemon X Machina: Titanic Scion s’offre une démo en plus d’une nouvelle bande-annonce. Celle-ci est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, et vous permettra de découvrir le début du jeu pour vous faire une meilleure idée de ce que vaut ce jeu de mecha. Vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde sur le jeu final.

Fallout

La série Fallout d’Amazon prépare l’arrivée de sa seconde saison. Plusieurs images avaient été dévoilées cette semaine, avant qu’une bande-annonce plus conséquente soit diffusée lors de cet Opening Night Live, en présence du casting principal de cette adaptation. Rendez-vous à New Vegas le 17 décembre, date de diffusion de cette saison 2 sur Prime Video.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Juste avant la sortie de son DLC « L’Ordre des Géants », Indiana Jones et le Cercle Ancien nous a réservé une petite surprise. Dans la volonté de Microsoft d’étendre la portée de ses jeux, le titre de MachineGames s’est déjà exporté sur PlayStation 5. Mais pas question de s’arrêter là pour autant. Une version Switch 2 a été annoncée ce soir et verra le jour dès l’année prochaine, sans date plus précise pour le moment.

Deadpool VR

: Meta Quest 3 Date : 18 novembre 2025

Surfant sur la popularité des films, Deadpool VR entend bien nous donner l’impression d’incarner l’anti-héros comme jamais. La nouvelle vidéo diffusée lors de la soirée s’est surtout attardée sur les boss et les personnages emblématiques de l’univers Marvel que le mercenaire va croiser, comme Lady Deathstrike ou Omega Red, en passant par Mephisto.

World of Tanks: Heat

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

La conférence d’ouverture de cette Gamescom 2025 a également été l’occasion pour Wargaming d’offrir un coup de projecteur supplémentaire à sa célèbre franchise World of Tanks. En plus d’annoncer que le MMO passera en version 2.0 le 3 septembre prochain, sa mise à jour la plus massive depuis son lancement opéré au début des années 2010 (eh oui, déjà !), un stand-alone free-to-play a été dévoilé : World of Tanks: Heat. Au programme, des affrontements de tanks en 10v10, à une époque alternative post-Seconde Guerre mondiale.

John Carpenter’s Toxic Commando

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Début 2026

Parmi les 12 millions de jeux en production chez Saber Interactive, on demande John Carpenter’s Toxic Commando. Un jeu qui se base sur le moteur physique de World War Z et qui s’en va séduire les amoureux de films d’horreur des années 80, avec du gameplay en coop qui a été présenté dans une nouvelle vidéo.

Death by Scrolling

: PC Date : Inconnue

Ron Gilbert, à qui l’on doit notamment Monkey Island, est de retour avec un jeu atypique. Death by Scrolling vous indique tout ce qu’il y a à savoir avec son titre, ou presque. Ce RPG roguelike vous demandera de constamment courir pour éviter de vous faire tuer par le scrolling de l’écran, de quoi donner un stress constant à l’aventure.

Zero Parades

: PC Date : Inconnue

Des dérivés de Disco Elysium, on les compte sur les doigts de deux mains maintenant. Et pourtant, le studio ZA/UM, vidé d’une grande partie de ses développeurs d’origine, a continué à travailler sur son propre projet qui se nomme donc Zero Parades. Un RPG d’espionnage qui questionnera beaucoup sur l’identité et la fin du monde, avec sans doute des personnages marquants et de longs dialogues à lire.

Neverness to Everness

: PC – PS5 – Mobile Date : Inconnue

Parmi les Genshin-like, Neverness to Everness lorgne sur un univers plus urbain et nous le montre avec de la conduite, qui permettra d’explorer la ville à toute allure. Mais le jeu va aussi mettre l’accent sur les combats, comme on le voit avec la présentation de certains personnages.

UNBEATABLE

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 6 novembre 2025

Petit instant de fraicheur parmi tous les AAA et gacha de la conférence, UNBEATABLE est un jeu de rythme pas comme les autres, où l’on suit l’histoire d’un groupe de musique dans un monde où gratter quelques notes est interdit par la loi. Un jeu d’aventure coloré et plein de moments musicaux sympathiques, qui sera à découvrir dès le mois de novembre

Ninja Gaiden 4

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 21 octobre 2025

Un petit passage éclair pour Ninja Gaiden 4, qui avait dans sa besace une bande-annonce centrée sur les personnages que va croiser Yakumo sur son chemin. Beaucoup de boss à affronter donc, et même un Ryu Hayabusa avec qui croiser le fer, sans doute le temps de dissiper quelques malentendus entre les deux protagonistes.

Cinder City

: PC Date : 2026

Anciennement nommé Project LLL, Cinder City fait peau neuve et nous montre ce qu’il a sous le capot avant sa sortie l’année prochaine. On est en face d’un shooter MMO un peu fourre-tout, avec du PvPvE, des grosses machines à détruire, des véhicules, et même des zombies à cribler de balles. Pas franchement original, mais la proposition semble solide.

Time Takers

: PC Date : Inconnue

Place au jeu service sans doute oublié deux semaines avant sa sortie. On est mauvaise langue, mais Time Takers n’a rien pour lui de très original derrière sa structure de free-to-play « survival hero-shooter ». Au moins, NCsoft est à l’édition, ce qui promet une réalisation solide, et un playtest permettra de teste tout cela très bientôt sur Steam.

Silent Hill f

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 25 septembre 2025

Les jeux d’horreur ont eu droit à pas mal d’exposition durant la soirée, et Silent Hill f aura été l’un des plus marquants. On commence à bien connaître le jeu de Konami, mais il s’est à nouveau présenté à nous avec une bande-annonce centrée sur son histoire. La jeune Hinako va traverser les rues bien mal famées d’Ebisugaoka et n’en sortira pas indemne, aussi bien physiquement que mentalement.

La Divina Commedia

: PC – Consoles Date : Inconnue

L’une des seules grandes surprises de la soirée aura été l’annonce de La Divina Commedia, qui, on vous le donne dans le mille, sera basé sur La Divine Comédie de Dante. Il s’agit d’un action-RPG développé par Jyamma Games, le studio derrière Enotria: The Last Song. On reste ici dans le même style de jeu avec de la dark fantasy et du hack’n slash, qui sortira sur PC et sur consoles à une date indéterminée.

Cronos: The New Dawn

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 5 septembre 2025

Avant de repartir sur du Silent Hill, Bloober Team s’offre une pause avec Cronos: The New Dawn, dont une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne. Sorte de trailer de lancement avant l’heure pour le jeu, qui, on le rappelle, sortira dans quelques semaines seulement.

The Outer Worlds 2

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 29 octobre 2025

Comme tout bon jeu estampillé Bethesda qui se respecte, The Outer Worlds 2 ne vous laissera pas aller à l’aventure tout seul. Le jeu d’Obsidian met ici en avant les compagnons que l’on rencontrera, qui viendront nous épauler si on ne veut pas se la jouer trop solitaire.

InZOI

: PC Date : Disponible

InZOI a encore du chemin à faire avant de sortir de son accès anticipé, mais il effectue aujourd’hui son premier pas vers une sortie complète grâce à l’arrivée de son premier DLC. Celui-ci sent bon l’été et donne une ambiance tropicale au simulateur de vie, et il est possible d’en profiter dès aujourd’hui.

Fate Trigger

: PC Date : Début 2026

Si Fortnite était un jeu à waifus, il se nommerait Fate Trigger. Annoncé l’année dernière, le jeu de Saroasis Studio sera un shooter tactique rempli de protagonistes féminins style anime qui combattent à l’aide de grosses armes à feu. Une nouvelle bande-annonce sans gameplay a été dévoilée, afin d’annoncer l’arrivée de l’accès anticipé au début de l’année 2026.

Seven Deadly Sins Origin

: PC – PS5 Date : Inconnue

Il était l’un des premiers vrais concurrents de Genshin Impact, mais sa longue gestation lui fait aujourd’hui défaut. Seven Deadly Sins Origin arrive dans un marché complètement saturé, mais il a pour lui un univers déjà bien installé. Il ira donc tenter de convaincre les fans du manga avec une bêta fermée dont les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui.

Moonlighter 2: The Endless Vault

: PC (plus tard sur consoles) Date : 23 octobre 2025 (accès anticipé)

On ne l’imaginait pas prendre un ticket pour un trailer pendant le show de Geoff, et pourtant, il fallait bien ça pour l’une des suites indépendantes les plus attendues. Moonlighter 2: The Endless Vault est venu pour annoncer sa date de sortie. Mais il abandonne l’idée de sortir tout de suite en version définitive et préfère d’abord passer par une phase d’accès anticipé, qui va démarrer en octobre prochain.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 21 octobre 2025

On l’aura attendu, et cette fois semble être la bonne. Le développement houleux Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 semble toucher à sa fin, puisque le jeu vient de trouver une date de sortie. Avec sa nouvelle bande-annonce, on apprend ainsi que le jeu tant attendu sortira le 21 octobre prochain. Les dernières images de gameplay mettent plus l’emphase sur le gameplay orienté action que sur la partie RPG, mais à ce stade, on est juste contents de voir que le projet semble se diriger vers sa conclusion, peu importe son état.

Age of Empires IV: Anniversary Edition

: PS5 Date : 4 novembre 2025

Microsoft continue de porter tous ses jeux chez la concurrence, comme Age of Empires IV: Anniversary Edition dont le portage avait déjà été annoncé. Le jeu de stratégie était présent à l’Opening Night Live pour préciser la sortie de sa version PS5, qui est prévue pour le 4 novembre.

Kingdom Come Deliverance II – L’Héritage de la Forge

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 9 septembre 2025

Warhorse Studios continue de prolonger le plaisir avec Kingdom Come Deliverance II. C’est au tour du deuxième DLC, « L’Héritage de la Forge », de nous faire relancer le RPG polonais. Ici, et comme son nom l’indique, le focus est placé sur le mini-jeu de la forge, au milieu d’une intrigue où Henry va rénover une forge dans laquelle a travaillé son père Martin dans sa jeunesse. Des commandes à honorer pour devenir maître forgeron, de nouvelles quêtes scénarisées et la possibilité de créer sa propre maison via d’innombrables combinaisons seront à retrouver le 9 septembre.

Cult of the Lamb – Woolhaven

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch Date : Début 2026

On a d’abord cru à un Cult of the Lamb 2, mais c’est finalement une extension payante qui viendra prolonger l’aventure. Dans Woolhaven, le grand froid de l’hiver sera là et vous percerez les mystères de l’histoire oubliée des agneaux. Les conditions climatiques n’arrangeront pas votre périple, mais vous pourrez élever plusieurs animaux pour vous servir de leur fourrur.

World of Warcraft Midnight

: PC Date : 2026

Blizzard nous avait promis de dévoiler sa première cinématique pour sa prochaine extension de WoW pendant la soirée et on avait logiquement hâte de la découvrir : Midnight s’est dévoilé dans une intense vidéo où l’on peut voir les Elfes de Sang faire face à l’attaque de Xal’atath et des forces du Vide orchestrée sur les terres du Puits de Soleil.

Project Spectrum

: PC Date : Inconnue

Le studio derrière Delta Force revient avec Project Spectrum, qui sera un FPS au gameplay asymétrique dans un monde mystérieux et horrifique, touché par un mal qui transforme la nature en zone dangereuse. Et même les agents bien équipés que l’on incarnera pourront se laisser corrompre par cette force énigmatique, jusqu’à se retourner contre leurs anciens collègues.

Ghost of Yotei

: PS5 Date : 2 octobre 2025

Ghost of Yotei a beau avoir présenté pas mal de choses lors de son dernier State of Play, il avait encore quelques surprises en réserve. En plus des nouvelles images du jeu, Sucker Punch a officialisé le mode Legends, qui permet de jouer en multijoueur. Comme pour Ghost of Tsushima, ce mode arrivera en décalé, ce qui veut dire qu’il ne faut pas l’attendre avant 2026. Au moins, il sera gratuit.

Resident Evil Requiem

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 27 février 2026

Encore une dose de Capcom avec l’obligatoire Resident Evil Requiem. Pas de grande surprise dans ce qui a été montré ici, puisque la vidéo se concentrait sur un flashback sur la jeunesse de Grace, nouvelle protagoniste de cet épisode. On y voit ainsi sa mère, personnage connu des fans de la saga, qui va fuir une menace plutôt glauque en essayant de mettre sa fille à l’abri. Et c’est tout, pas de Léon et compagnie pour le moment.

Black Myth Zhong Kui

: PC – Consoles Date : Inconnue

Et l’annonce de fin est presque inattendue. Presque, car on savait que Game Science parlerait de Black Myth Wukong, mais inattendue dans le sens où il ne s’agit pas vraiment de Black Myth Wukong. Plutôt de Black Myth 2. Exit Wukong, place à un nouveau protagoniste dans cette suite, qui n’est donc pas un DLC. Black Myth Zhong Kui se dévoile dans une première bande-annonce mais les détails à son sujet sont encore très maigres. On sait qu’il sortira sur PC et sur consoles, sans précision pour le moment. À voir si cette fois-ci, la version Xbox Series sera directement de la partie.

C’est sur cette annonce que s’est terminée cette conférence somme toute solide, mais sans éclat. C’est le propre des Opening Night Live, qui est bien trop long pour son propre bien, avec un rythme haché et des jeux qui visent souvent le même genre. On retiendra tout de même quelques jeux intéressants dans le lot, à surveiller pour cette fin d’année et 2026.