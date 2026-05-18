Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars

Un investissement qui a tout de même payé

Le PDG de Take-Two déclare ici que Borderlands représentait un sacré pari pour l’entreprise, d’autant plus lorsqu’il a fallu le repousser au dernier moment pour changer d’identité visuelle. Chose très compliquée à l’époque pour Take-Two, qui avait moins de fonds qu’aujourd’hui :

« Nous n’avions pas encore redressé la situation de l’entreprise, nos capitaux étaient très limités et nous développions un jeu qui devait sortir deux mois plus tard, c’est-à-dire qu’il était terminé. Nous avions dépensé une fortune. Le chef de la division est venu me voir et m’a dit : « Écoutez, nous ne pensons pas que ce soit assez bon, nous pensons avoir fait une erreur, le style artistique n’est pas approprié et manque d’originalité, nous voulons refaire le jeu. » »

Une décision qui aurait alors coûté environ 50 millions de dollars selon Zelnick :

« Je me demandais ce que cela signifiait […] il m’a dit « cela représente 50 millions de dollars de coûts de développement supplémentaires, et un an de plus ». »

Après mûre réflexion, cela a été accordé, et Zelnick s’en félicite naturellement en déclarant « que personne d’autre ne l’aurait fait dans l’industrie ». Finalement, Borderlands a connu un grand succès et en est à son quatrième épisode, et on imagine que cette somme a vite été épongée.