Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars

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Si Borderlands est aujourd’hui une saga à succès et l’un des piliers de Take-Two, tout aurait pu s’arrêter dès le premier épisode. Avant la sortie du jeu, Gearbox a décidé de faire un virage à 180 degrés en revisitant la direction artistique du titre, au dernier moment. Strauss Zelnick revient sur cette anecdote au sein d’une interview chez David Senra, pour confirmer que cela a coûté très cher à l’éditeur.

Borderlands

Un investissement qui a tout de même payé

Le PDG de Take-Two déclare ici que Borderlands représentait un sacré pari pour l’entreprise, d’autant plus lorsqu’il a fallu le repousser au dernier moment pour changer d’identité visuelle. Chose très compliquée à l’époque pour Take-Two, qui avait moins de fonds qu’aujourd’hui :

« Nous n’avions pas encore redressé la situation de l’entreprise, nos capitaux étaient très limités et nous développions un jeu qui devait sortir deux mois plus tard, c’est-à-dire qu’il était terminé. Nous avions dépensé une fortune. Le chef de la division est venu me voir et m’a dit : « Écoutez, nous ne pensons pas que ce soit assez bon, nous pensons avoir fait une erreur, le style artistique n’est pas approprié et manque d’originalité, nous voulons refaire le jeu. » »

Une décision qui aurait alors coûté environ 50 millions de dollars selon Zelnick :

« Je me demandais ce que cela signifiait […] il m’a dit « cela représente 50 millions de dollars de coûts de développement supplémentaires, et un an de plus ». »

Après mûre réflexion, cela a été accordé, et Zelnick s’en félicite naturellement en déclarant « que personne d’autre ne l’aurait fait dans l’industrie ». Finalement, Borderlands a connu un grand succès et en est à son quatrième épisode, et on imagine que cette somme a vite été épongée.

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Jaquette de Borderlands
Borderlands
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Date de sortie : 23/10/2009

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