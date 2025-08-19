Marvel’s Deadpool VR présente son histoire dans un nouveau trailer déjanté

Deadpool a le mojo

Nouveau trailer, nouvelle dose de Deadpool. Ce Opening Night Live nous a donc permis de revoir notre bon vieux antihéros décalé avec une nouvelle vidéo centré sur la narration, et la présentation de nombreux super-vilains que l’on pourra y croiser.

Comme nous l’avons déjà précisé dans le précédent article, le titre VR va nous emmener dans une trame où Deadpool signe un contrat avec Mojo Tv, un géant du streaming. Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et notre protagoniste va devoir aller attraper les plus gros méchants de l’univers Marvel.

De Mephisto en passant par Lady Deathstrike ou encore Omega Red et Ultimo, Deadpool aura fort à faire. Le bougre disposera d’un bel arsenal pour venir à bout de ses ennemis, avec d’ailleurs la marteau de Thor que notre personnage pourra manipuler.

On notera aussi un mini Deadpool qui pourra être utilisé en guise de balle, afin de pulvériser ses adversaires. En plus de son aspect parkour, il y aura diverses façons créatives de défourailler les ennemis avec notre héros en costume moulant.

C’est alléchant, et rendez-vous le 18 novembre prochain pour sa sortie sur Meta Quest 3 et 3S.