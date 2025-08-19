Moonlighter 2: The Endless Vault passera d’abord par un accès anticipé, la date de sortie est tombée

Les affaires reprendront en octobre

Considéré comme l’une des suites de jeu indépendant les plus attendues, Moonlighter 2: The Endless Vault a profité de la grande scène de cette conférence pour officialiser sa date de sortie. Malheureusement, le titre loupe le coche de cet été comme cela avait été annoncé au printemps et nous donne rendez-vous pour un peu plus tard dans l’année, le 23 octobre 2025. La version console attendra donc encore un peu.

Cet accès anticipé est avancé comme une nécessité par les développeurs : « Le jeu est presque terminé, mais certaines parties de l’aventure nécessitent encore quelques améliorations. C’est pourquoi nous invitons les joueurs à découvrir en avant-première ce voyage grâce à l’accès anticipé. ». Cet early access permettra de découvrir trois biomes, 120 reliques à trouver pour sa boutique, une bonne partie de l’histoire et quatre armes principales. On ne sait cependant pas combien de temps va durer cette phase.

Capitalisant sur le concept du premier épisode, ce nouvel opus va cependant embarquer une nouvelle approche visuelle avec des graphismes en 3D. Pour le reste, l’aventure nous fera toujours suivre Will, un marchand bien décidé à dénicher de bonnes trouvailles pour son magasin. Pour cela, il va devoir braver les dangers dans des donjons et faire face à des menaces. Coincé dans le mystérieux village de Tresna, il cherchera un moyen de rentrer chez lui à travers une quête qui alternera entre combats, pillage, aventure et gestion de boutique.

Moonlighter 2: The Endless Vault est désormais prévu pour le 23 octobre 2025 sur PC via Steam en accès anticipé puis plus tard sur PS5 et Xbox Series.