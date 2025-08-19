La Divina Commedia, un action-RPG inspiré de l’œuvre célèbre de Dante, se prévoit sur PC et consoles

Bienvenue dans les enfers

Avec La Divina Commedia, le studio Jyamma Games n’en est pas à sa première adaptation de la littérature italienne. C’est à eux que l’on doit Enotria: The Last Song, un Soulslike pas vraiment dans le haut du panier mais qui avait quelques qualités à faire valoir. Et cette fois, c’est donc l’œuvre de Dante qui va connaître une nouvelle adaptation vidéoludique.

Le trailer, bien qu’il s’agisse d’in game footage, semble un peu trop chorégraphié pour être vrai. Il en ressort tout de même une note d’intention, complétée par des informations sur ce que nous proposera le jeu, venant du site officiel et du communiqué officiel.

Divine Comédie oblige, nous incarnons dans cette version un poète-guerrier pris au piège dans les profondeurs de l’Enfer, voué à affronter des démons de plus en plus puissant afin de racheter ses péchés. Concrètement, le titre italien prendra la forme d’un action-RPG dark fantasy avec des éléments de hack and slash. On disposera de plusieurs types d’arme apportant chacun leurs mécaniques, avec la possibilité d’en forger et de les customiser, au même titre que les armures.

On nous promet aussi un système basé sur les Sept Péchés Capitaux, qui rythmera la narration tandis que l’exploration et le déroulé des combats reposeront sur l’utilisation de donjons générés de manière procédurale. Ah, et il sera possible de choisir un personnage aux attributs féminins ou masculins. Beaucoup de références liées à l’oeuvre de Dante seront évidemment prévues, et on ne cache pas son ambition chez Jyamma en souhaitant proposer de très beaux visuels et des animations concoctées par une équipe ayant aussi bossé pour Phantom Blade Zero.

Tout ça parait beaucoup pour un studio qui doit encore pleinement convaincre, et on va attendre de voir de vraies séquences de gameplay représentatives avant de s’emballer. Mais si les ingrédients arrivent à prendre tous ensemble, c’est peut-être un titre à surveiller.

La Divina Commedia ne dispose pas de date de sortie et est pour l’instant uniquement annoncé officiellement sur PC. D’autres plateformes sont prévues, ce qui garantit une disponibilité console. Lesquelles ? Ça, nous ne le saurons que plus tard.